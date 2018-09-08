Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefon son dönemde üst düzey teknik özellikleri ve yüksek fiyat etiketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu cihaza sahip olan şanslı azınlıktaysanız ya da cihazı satın alma düşünceniz varsa sizi sevindireceğini düşündüğümüz bir haberimiz var.

Galaxy Note 8’den Galaxy Note 9’a geçiş daha çok pil ömrü ve S-Pen ile ilişkilendirilse de bu geçişi yapan kullanıcılar dock kullanmadan Dex özelliği elde edebiliyor. Bu da seyahat halindeyken işinizi kolaylaştırıyor.

Samsung Galaxy Note 9 Uyumlu USB-C’den HDMI’a Dönüştürücü Adaptör Satışta

Boyutları azımsanmayacak noktada olan dock yerine basit bir USB-C’den HDMI’a dönüştürücü adaptör ile Galaxy Note 9’un görüntüsünü geniş monitör ve TV’lere aktarmak mümkün.

Samsung’un bu resmi dönüştürücüsü UHD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızını destekliyor. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2 standartlarıyla uyum söz konusu. Ürünün fiyatının 31 USD seviyesinde olduğunu belirtelim.

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