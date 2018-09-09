Xiaomi, bazı eski OnePlus kullanıcılarını geri kazanmaya yönelik yeni bir telefon yaptı. Sonuç olarak Pocophone F1 ya da sadece bazı pazarlardaki adıyla Poco ortaya çıktı. Cihaz çoğu Xiaomi telefondan farklı. Zira uygulama başlatıcısı da öyle. Android telefona Pocophone başlatıcısı yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Android: Telefona Pocophone Başlatıcısı Yüklemek

Bu yeni başlatıcı eski MIUI arayüzüyle benzer değil. Daha çok Xiaomi’nin Pixel Launcher’ı elden geçirmesine benziyor. Uygulama çekmecesine erişmek için alttan yukarı doğru hızlıca kaydırıyorsunuz. Başlatıcıda belirli uygulama kategorileriyle otomatik olarak doldurulmuş sekmeler mevcut. Pocophone başlatıcısını Android’e kurmak için Marshmallow veya üstü isteniyor.

Adım 1 – Poco Launcher’ı Kurma

Başlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve Launcher’ın APK dosyasını indirin. Dosya indirmeyi tamamladığında, bildirim tepsisinden açın ve istendiğinde “Yükle” ye basın. “Engellenen yükle” iletisini görürseniz, Bilinmeyen Kaynaklar’ı etkinleştirmeniz gerekebilir.

POCO Launcher 2.6.0.3 beta indir (APK)

Adım 2 – İzinleri Verin

Şimdi ana ekran düğmesine basın ve bir ana ekran uygulaması seçmeniz istenece. Burada POCO Launcher’ı seçin. Kullanım şartlarını kabul edin ve bir duvar kağıdı seçin, ardından başlatıcı bildirim erişimine izin vermeniz istendiğinde “İzin Ver” e dokunun. Buradan, “POCO Launcher” ı etkinleştirin ve geri düğmesine basın.

Son olarak Poco Launcher telefonunuzun depolama alanına erişmek için izin isteyecektir. Böylece yapılandırma dosyalarını kaydederek düzgün çalışabilir. Son kez “İzin Ver” e bastıktan sonra artık yeni başlatıcınızı kullanmaya başlayabilir ve özelliklerini keşfedebilirsiniz.

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