Küçük çerçeveli ekranlar iyi görünmekle birlikte aynı zamanda jest kontrollerine olan ihtiyacı da artırıyor. Android Pie, yedi yeni kaydırma hareketiyle birlikte gelmekte. Ancak henüz güncellemeye sahip değilseniz (veya varsayılan hareket seçeneklerinden yoksunsanız), Microsoft Launcher’a göz atabilirsiniz. “Telefonda Özel Jestler Oluşturmak” başlıklı yazımızda bu konuyu ele alıyoruz.

Android: Telefonda Özel Jestler Oluşturmak

Microsoft Launcher, hızlı ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştır. Başlatıcı, kişiselleştirme seçeneklerine ve kullanışlı özelliklere sahip. Aynı zamanda beğeninize göre özelleştirilebilen hareket kontrolleri de sunuyor.

Adım 1 – Bir Hareket Seç

Başlangıç ​​ekranındaki “Başlatıcı Ayarları” simgesini seçerek veya ana ekranda boş bir alana uzunca basarak “Başlatıcı Ayarları” na dokunun ve başlatıcı ayarlarına erişin. Ayarlar menüsünden “Hareketler” i seçin.

Şimdi telefonunuzu kontrol etmek için özelleştirilebilen tüm jestlerin listesini göreceksiniz. Her bir hareket, bir dizi eylem ve kısayol ayarına sahiptir. Hareket kontrolleri yaklaşık 14 seçeneğe ayrılıyor.

Adım 2 – Jestiniz için bir Eylem seçin

Örneğin İki parmağınızı yukarı kaydırarak Google Drive uygulamasını açabilirsiniz ya da tek bir hareketinizle Gmail uygulamasınının e-posta gönderme ekranını açabilirsiniz. Bunun gibi bir kısayol, birden fazla tuşa basma ihtiyacını ortadan kaldırarak eylemi basitleştirdiği jest kontrollerini çok kullanışlı hale getiriyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum