Aşırı ısınma çoğu Android cihazda yaşanan bir sorundur. Çünkü mevcut mobil işlemciler çok fazla ısı yaymaktadır. Genellikle boşta çalışırken telefonunuzu ısınmaz. Ancak boştayken bile aşırı ısınıyorsa, o halde kesinlikle arka planda çalışan bir uygulama var demektir. “Android: Telefonun Sıcaklığını Ölçmek” başlıklı yazımızda bu konuyu ele alıyoruz.

Android: Telefonun Sıcaklığını Ölçmek

Google Play Store’da, Android telefonunuzun işlemcisinin sıcaklığını ölçme konusunda size yardımcı olabilecek bir düzineden fazla uygulama var. Kullanmanızı tavsiye edeceğimiz uygulama ise CPU Monitor.

CPU Monitor Android telefonunuzun sıcaklığını sürekli olarak izlemenize olanak sağlar. Telefonun CPU sıcaklığını her görüntülemek istediğinizde uygulamayı açmanız gerekmediği için büyük kullanışlılık sunar.

Isı sensörü günümüzde hemen her akıllı telefonda bulunmaktadır. Bu sensör sayesinde Android cihazınız ne zaman kapanması gerektiğini bilir ve telefonun aşırı ısınarak bataryasına ya da diğer bileşenlerine zarar vermesini önler. Zira bunun sonuçları tehlikeli ve aynı zamanda maliyetli olabilir.

Yine de uygulamayı çalıştırdığınızda herhangi bir sıcaklık değeriyle karşılaşmıyorsanız o halde probleminizin cevabı bu olabilir. Isı sensörü olmayan bir telefonun işlemci sıcaklığını ölçmek hiçbir yazılımla mümkün değildir. CPU Monitor uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.

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