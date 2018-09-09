IMEI, telefonunuzun benzersiz kimliğidir. Bu makale üzerinden herhangi bir mobil cihazın IMEI’sini nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.

Android ve iPhone Telefonda IMEI Kodu Bulma

Satın aldığımız ve kullandığımız her mobil cihaz birçok yönden yararlı olan benzersiz bir Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) numarası ile birlikte gelir. Yani, telefonunuz çalındığında, şebeke sağlayıcınızı ararsanız IMEI numarasını kullanarak o cihazı kara listeye alma konusunda size yardımcı olurlar. Böylece SIM kart değiştirilse bile cihaz hırsız için işe yaramaz hale gelir.

IMEI numarası, menşe ülkesi, üretici ve model numarası dahil olmak üzere cihaz hakkında çeşitli bilgiler bulmada yardımcı olan 15 haneli bir koddur. Ayrıca bir cihazın ikinci el mi, değişim ürünü mü yoksa orijinal mi olduğunu anlayabilirsiniz. Elbette telefonun çalıntı mı değil mi olduğunu da bulabilirsiniz.

Telefonunuzun IMEI numarasını asla paylaşmamanız gerektiğini hatırlatarak, şimdi bir cihazın IMEI numarasını nasıl bulacağınızı göstereceğiz. İşte bir cep telefonunun IMEI numarasını bulmak için en iyi ve kolay yollardan bazıları şöyle:

Telefon Uygulaması ile IMEI Numarası Bulmak

İster eski bir telefon ya da iPhone veya Android kullanın, belirli bir kodu çevirmek, IMEI numaranızı kontrol etmek için en hızlı ve kolay yöntemdir. Tek yapmanız gereken *#06# kodunu aramaktır ve içinde IMEI kodunu gösteren bir kutu açılır. Numarayı başka amaçlarla kopyalayabilirsiniz. Cihazınızda çift SIM özelliği varsa, iki IMEI numarası görürsünüz.

Android’de IMEI Bulmak

Android cihazınızda IMEI numarasını aşağıdaki adımları uygulayarak bulabilirsiniz:

Android cihazınızın Ayarlar ekranını açın.

Ayarlar’dan en altta yer alan Hakkında seçeneğini açın.

IMEI bilgisi başlığına dokunun.

Not: Farklı Android cihazlarda daha pratik yöntemler olabilir. Ancak IMEI bilgileri her zaman telefonun Hakkında menüsünde yer alır.

iPhone’da IMEI Bulmak

iPhone kullanıcısıysanız, telefonunuzdaki IMEI numarasını bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:

iPhone’unuzun ana ekranına gidin.

Ana ekrandan Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’dan Genel’i seçin.

Genel’den, Hakkında menüsüne dokunun.

Sayfanın altında IMEI başlığını tespit edin.

Diğer IMEI Numarası Bulma Yolları

Çıkarılabilir bir pile sahip telefonlada genellikle batarya etiketinin üstünde IMEI numarası yazmaktadır.

iPhone’ların arka kapağında yer alan kısa kodu Apple web sitesine girerek IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz.

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