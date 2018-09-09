Google’ın özelliği açıklamasından bu yana aylar sonra, YouTube’un koyu teması Android telefonlara ulaştı. Elbette, sadece bir renk değiştirme metodudur ancak iPhone kullanıcılarının aylar önce güncellemeyi almasından bu yana oldukça aranan bir özellik olmuştu. “Android: YouTube Koyu Teması Nasıl Açılır?” başlıklı yazıda bu konuyu ele alıyoruz.

Android: YouTube Koyu Teması Nasıl Açılır?

Koyu tema gözlerin yorulmasını önlüyor. Bu nedenle yalnızca estetik anlamda değil aynı zamanda sağlık açısından da çok önemli. Göz sağlınızı korumaya devam etmek isterseniz masaüstünde F.lux ve Android’de ise Blue Light Filter uygulamasını kullanmanızı da tavsiye ederiz.

1. Adım – YouTube’u Son Sürümüne Güncelleyin

Öncelikle, Android için YouTube uygulamasının en son sürümüne ihtiyacınız olacak. YouTube uygulamasının Play Store sayfasını kontrol edin ve güncelleme seçeneği varsa şimdi yükleme yapın.

Güncelleme seçeneği görmüyorsanız, en son sürüme sahip olabilirsiniz. Hangi sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için telefonunuzun Ayarlar menüsünü açın ve en üstteki arama çubuğunu seçin, ardından “YouTube” ifadesini arayın ve “Uygulama Bilgisi” sayfasını açın.

Sayfanın sonuna doğru ilerleyin (Bazı Android’lerde “Gelişmiş” seçeneğine basmanız gerekecektir) ve Uygulama ayrıntıları altında bir sürüm numarası görürsünüz. YouTube’un koyu temasını kullanmak için 13.35.51 veya daha yeni bir sürüme sahip olmanız gerekir.

Adım 2 – Koyu Temayı Etkinleştirin

Şimdi YouTube’u açın ve ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan “Kitaplık” ı seçin. Profil resminizi Kütüphane sekmesinin sağ üst köşesinde seçin ve “Ayarlar” ı seçin. “Genel” i seçin ve listedeki ikinci seçenek “Koyu tema” olacaktır. Etkinleştirmek için bu seçeneği seçin.

Birkaç kullanıcı, seçeneği hemen görmediklerini belirtiyorlar. Bunu görmüyorsanız, uygulamayı kapatmak ve yeniden açmak sorunu düzeltebilir. İşe yaramazsa telefonu baştan başlatmayı deneyebilirsiniz.

Koyu tema etkinleştirdikten sonra, ana menünün arka plan rengi açık siyaha dönüşecek. Ayrıca, beyaz renkli tüm arka planlar dikey modda video izlerken dahil olmak üzere açık siyah renk halini alacak.

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