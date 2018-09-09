Günümüz akıllı telefonlarında bataryanın önemini atlamamak gerekiyor. Her ne kadar güçlü bir cihazınız olursa olsun, bataryası küçük olduğunda bir günü çıkaramayabilirsiniz. Biz de sizler için en iyi batarya kapasitesine sahip telefonları listeledik.

En İyi Batarya Kapasitesine Sahip Akıllı Telefonlar

Xiaomi Mi Max 2





Şirketin iddiasına göre, cihazdaki 5300mAh batarya 18 saat video oynatma, 57 saat konuşma süresi ve 31 gün bekleme süresi sunuyor. Pil sadece büyük değil, aynı zamanda telefonun Gorilla Glass 3 tarafından korunan büyük bir 6.44 inç full HD ekranı vardır.

Asus Zenfone Max Pro M1

5000 mAh bataryaya sahip olan cihazın beklediğiniz kadar ekran kullanımı sunamadığı söyleniyor. 24 saatlik bir kullanıma ulaşan M1’in başarılı teknik özellikleri bulunuyor.

Gionee M7 Power

Eylül 2017’de piyasaya sürülen Gionee M7 Power, 18: 9 en-boy oranına sahip 6 inçlik tam HD + FullView IPS ekrana sahip. 5000mAh pil ile dikkatleri üzerine çeken M7 Power Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor.

Moto E5 Plus

Moto E5 Plus, Motorola tarafından tanıtılan E serisindeki son modeldir. 5000mAh pil barındıran telefonun tek dezavantajı büyük bir ekranı olmasına rağmen, eski yonga seti (Snapdragon 425) ve düşük çözünürlüklü ekran.