Günümüz akıllı telefonlarında bataryanın önemini atlamamak gerekiyor. Her ne kadar güçlü bir cihazınız olursa olsun, bataryası küçük olduğunda bir günü çıkaramayabilirsiniz. Biz de sizler için en iyi batarya kapasitesine sahip telefonları listeledik.
En İyi Batarya Kapasitesine Sahip Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Max 2
Şirketin iddiasına göre, cihazdaki 5300mAh batarya 18 saat video oynatma, 57 saat konuşma süresi ve 31 gün bekleme süresi sunuyor. Pil sadece büyük değil, aynı zamanda telefonun Gorilla Glass 3 tarafından korunan büyük bir 6.44 inç full HD ekranı vardır.
Asus Zenfone Max Pro M1
5000 mAh bataryaya sahip olan cihazın beklediğiniz kadar ekran kullanımı sunamadığı söyleniyor. 24 saatlik bir kullanıma ulaşan M1’in başarılı teknik özellikleri bulunuyor.
Gionee M7 Power
Eylül 2017’de piyasaya sürülen Gionee M7 Power, 18: 9 en-boy oranına sahip 6 inçlik tam HD + FullView IPS ekrana sahip. 5000mAh pil ile dikkatleri üzerine çeken M7 Power Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor.
Moto E5 Plus
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5 Pro fiyat noktası için inanılmaz bir akıllı telefon. Gün içinde yoğun kullanımdan sonra bile, pil 24 saat içinde bitmeyecek. 4000mAh’lık bataryada, boşta kalan pil ömrü bir süre dayanır.
Samsung Note 9
Samsung’un en güçlü modeli Note 9’da 4000 mAh batarya yer alıyor. Büyük ekrana ve güçlü donanıma sahip olan cihazın 24 saatlik kullanım sunabildiği dile getiriliyor.
Xiaomi Redmi Note 5
Daha önce bu listede bulunan versiyonu gibi Redmi Note 5 de 4,000 mAh pil kapasitesine sahip. Telefon, yoğun kullanımda tüm gün boyunca tek şarjla rahatça çalışır. Telefonunuzu ekonomik bir şekilde kullanırsanız, pil daha da uzun süre dayanır.
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro 6GB RAM ile Snapdragon 653, her türlü gecikme olmadan her türlü görevi kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ayrıca 4000mAh batarya vardır, bu da yoğun kullanımda bile tüm gün boyunca ekran kullanımı sunuyor.
Huawei P20 Pro
Çinli üreticinin en güçlü modeli olan P20 Pro’da 4000 mAh batarya yer alıyor. Büyük ekrana ve aynı zamanda güçlü işlemciye rağmen P20 Pro’nun uzun bir ekran kullanımı sunduğunu atlamamak gerekiyor.
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