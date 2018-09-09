iPhone Fortnite ve PUBG Alternatifi: Heroes of Warland

Fortnite ve PUBG gibi devasa çok oyunculu nişancılar, oyuncuların bir süredir en çok oynadığı oyunlar arasında yer alıyor. Fortnite ve PUBG iOS’ta mevcut ancak siz daha iyi bir alternatif için arayıştaysanız cevabınız bu yazımızda. İşte iPhone’da Fortnite ve PUBG alternatifi.

iPhone’da Fortnite ve PUBG Alternatifi

Nitro Games, Heroes of Warland adında yeni bir oyun çıkararak Fortnite ve PUBG için iPhone alternatifi olmak istiyor. Bize Team Fortress’ı oldukça çok hatırlatan Heroes of Warland, yoğun savaşların yaşandığı 4’e 4 küçük haritalara ve birinci şahıs nişancı kamerasına sahip.

Heroes of Warland’te aralarında dengeli dövüşçülerin olduğu saldırı temelli kahramanlardan daha az sağlığı olan ancak daha ölümcül hasarlar veren özel keskin nişancılara kadar uzanan dört kahraman sınıfa mevcut.

Sezgisel kontroller ve mükemmel grafiklere sahip Heroes of Warland, skor tablolarında tırmanmaya çalışırken size iPhone’unuzda saatlerce süren bitmez bir oyun deneyimi sunacak. Henüz yeni çıkan bir oyun olduğundan zamanla daha fazla özelliğe ve içeriğe sahip olacaktır.

Oyun henüz yumuşak bir çıkış yaptığından, tanıtım amaçlı yalnızca Finlandiya’da oynanabiliyor. Yani Finlandiya’da yaşamıyorsanız, Heroes of Warland’i resmi olarak oynayamıyorsunuz. Ancak üzülmeyin zira şu an oyunu indirmenin ve oynamanın gayet basit bir yolu var.

Heroes of Warland İndir

Heroes of Warland’ı oynamak için iOS 8 veya üstü bir iPhone veya iPad’e sahip olmanız gerekiyor. Bahsedildiği gibi, oyun sadece Finlandiya’da mevcut. Bu yüzden önce bir Apple kimliği oluşturmalı ve ülkesini Finlandiya seçmelisiniz.

Neyse ki başka bir ülkeden App Store hesabı oluşturmak oldukça basit bir süreçtir. Ülke olarak Finlandiya’yı seçtiğiniz yeni Apple kimliğinizi oluşturduktan sonra iOS cihazınızda sahte hesabınızla oturum açın. Hepsi bu kadar. Ardından oyunu aratıp indirmeniz oynamanız için yeterli olacak!

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