Motorola Moto G6 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Motorola’nın Moto G6 modeli akıllı telefonunda bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler yapmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlaması gerekiyor. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (brick, bootloop gibi) içerdiğini, akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Motorola Moto G6 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP Recovery Yükleme

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına ekranda menü belirinceye kadar basılı tutun. Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

TWRP recovery ve boot imajını Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihazın recovery modunda boot olması için fastboot boot MotoG6-ali-TWRP.img komutunu kullanın.

Mevcut stock boot imajının yedeğini almak için şu komutu yazın:

adb pull /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name/boot stockboot.img adb pull /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name/recovery stockrecovery.img

Daha sonra adb reboot bootloader komutundan yararlanın.

Boot imajını flash’lamak için fastboot flash boot <boot imajı adı>.img komutunu kullanın.

TWRP recovery imajını flash’lamak için fastboot flash recovery MotoG6-ali-TWRP.img komutunu girin.

Root Erişimini Sağlama

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin; Magisk ve Encryption Disabler dosyalarını buraya kopyalayın.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekranda menü belirince Recovery mode‘u seçin.

Recovery menüsü açılınca Wipe seçeneğine gidin, Format Data‘yı seçin ve Yes ile devam edin.

Ana menüye dönün, Advanced > ADB Sideload yolunu izleyin ve kaydırma hareketini uygulayın.

Komut İstemi aracında adb sideload Force_Encryption_Disabler_For_ALI_Oreo_v2.zip /tmp komutunu girin.

Magisk’i flash’lamak için adb sidleoad Magisk-v16.6.zip /tmp komutunu kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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