Android’in geliştirici seçeneklerine erişmek için Android USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerekir. Geliştiricilerin en çok kullandığı popüler Android özelliklerinden biri USB hata ayıklama modudur. Şimdi USB hata ayıklama açma nasıl yapılır görelim.

Android: Telefonda USB Hata Ayıklama Açma

USB hata ayıklamayı açmak ortalama bir kullanıcı için bu oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.





Telefonunuzdan Ayarlar Uygulamasını açın.

Cihaz Hakkında’ya basın.

Daha sonra, “Şimdi bir geliştiricisiniz” diyene kadar, yapı numarası başlığına 7 kez dokunun.

Ayarlar sekmesine dönün ve Geliştirici Seçenekleri’ne dokunun.

Aşağı kaydırın ve USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirin.

USB hata ayıklama ne işe yarar?

Kısa vadede, tüm USB hata ayıklama işlemleri Android telefon ile başka bir gelişmiş işletim sistemi arasında köprü kurar. ABD özelliği telefon ile PC arasında dosya, uygulama ve medya paylaşmanıza izin verir. Aynı zamanda hata ayıklamaları yapmanızı sağlar. USB Debugging açma ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler bunlardı.

Please enable usb debugging mode ne demek sorusuna artık yanıt bulmuş durumdasınız. USB hata ayıklama modu açılmıyor ise bu kullandığınız ROM ya da işletim sistemi ile ilgili olabilir. Telefonunuzda herhangi bir zararlı bulunmadığından emin olarak işe başlayabilirsiniz.

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