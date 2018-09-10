Kodlama sadece programcı olmak isteyen çocuklar için değildir. Beynin gelişimi için de harikadır çünkü soyut düşünme ve problem çözmeyi teşvik eder. Bu kodlama setleri her yaştan ve yetenekten çocuğun bugün kodlamaya başlamasına yardımcı olacak özellikler sahipler. İşte iOS ya da Android gibi mobil işletim sistemleri dahil olmak üzere, oyun ve uygulama yapmak isteyenler çocuklar için en iyi kodlama setleri.

Çocuklar İçin En İyi Kodlama Setleri

Çocuğunuzun video oyunları yapma, bulmaca çözme, müzik besteleme, oyun oynama veya mantıksal düşünme gibi alanlarda alaka ve beceriye sahipse bu setlerden herhangi biri ile onun kodlama yeteneklerini kazanmasına olanak tanıyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzu kodlama ile tanıştırmak için de çok yararlı setlerdir.

En Kapsamlı Set: Kano Bilgisayar Seti (150$)





Kano Bilgisayar Seti, çocuklara programlamanın temellerini göstermek için en iyi başlangıç ​​setlerinden biridir. Ana bileşeni Raspberry Pi 3’dür. Kredi kartı boyutunda bir bilgisayar ile gelir. LED programlanabilir ışıkları, güç düğmesi, belleği ve kablosuz klavyesi bulunur.

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En İyi Elle Kodlama Seti: littleBits Kod Eğitimi Seti(300$)

Kano Bilgisayar Kiti, çocuğunuzun kendi bilgisayarlarını inşa etmesinin yollarını anlamasına yardımcı olur. littleBits kodlama eğitim seti kendi programlanabilir cihazınızı oluşturmanın farklı bir yoludur. Elektronik parçaları bir araya getirmek eğlencelidir ve böylece çocuklarınız oyun yazabilir ve oynayabilir; Hikâyelerden animasyonlara ve hatta müziğe kadar her şeyi programlayabilirler.

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Çocuklar İçin Video Oyunu Kodlama Seti: Mattel Bloxels Kendi Video Oyununuzu Yapın (24$)

Daha önceki iki set, oyun oluşturmak için kullanılabilirken, Mattel Bloxels seti sadece oyun tasarımına odaklanır. Çocuğunuzun sevdiği video oyunların nasıl çalıştığını anlaması için Mattel Bloxels oyun setini kullanmasına izin verebilirsiniz. Diğer iki set gibi bu set de fiziksel ve dijital araçların bir birleşimidir. Bu yüzden kodlama temellerini anlamaya başlaması kolay olacaktır.

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En İyi Müzik Kodlama Oyunu: Osmo Kodlama Jam Oyunu (78$)

Çocuğunuz müzikten hoşlanıyorsa, Osmo Kodlama Jam Oyunu mükemmel bir başlangıç ​​setidir. Bir bas ritmi oluşturabilir ve fiziksel blokları sekanslara, alt programlara veya desenlere dönüştürebilirsiniz. Bunları birer melodi, davul ve diğer seslerle katmanlayabilirsiniz.

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En İyi Kodlama Masa Oyunu: Think Fun Code Master: Programlama Mantık Oyunu (16$)

Fun Fun Code Master hem 8 yaş ve üstü çocuklar hem de yetişkinler için harika bir programlama mantık oyunu. Çocuğunuz bir dizi mantıksal bulmacaları çözerek temel programlama kavramlarını öğrenmeye çalışır. Bu tek oyunculu oyunun amacı karakterinizi ilerleterek ışınlanma geçidine ulaşmasını sağlamak. Bunu bir anlamda program yazarak yapıyorsunuz.

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