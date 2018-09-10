Apple’ın 12 Eylül’de tanıtacağını ve en ucuz iPhone modeli olması beklenen iPhone Xc hakkındaki bilgiler Twitter kullanıcısı Ben Geskin tarafından sızdırıldı. Geskin, attığı tweette yeni iPhone Xc’nin prototipini paylaştı. 6.1 inç LCD ekranlı iPhone Xc‘de yeni renkler ve çift SIM şaşırtan özellikler arasında. iPhone Xc’nin prototipi hakkındaki detaylı bilgiler yazımızın devamında…

En Ucuz iPhone Modeli, iPhone Xc’nin Prototipi Sızdırıldı

Apple’ın her yıl Eylül ayında düzenlediği tanıtım etkinliğine sayılı günler kaldı. Fakat Ben Geskin adlı Twitter kullanıcısı Apple’ın süprizini yerle bir etti. Geskin, tweet’inde yeni iPhone modelinin hem görüntülerini hem de bilgilerini paylaştı. Bilgilerden biri bugüne kadar iPhone 9 olarak adlandırılacağı söylenen iPhone’un isminin iPhone Xc olacağı. Çıkan söylentiler doğruysa Apple‘ın uygun fiyatlı bu yeni modeliyle kalıplarının dışına çıktığı farkediliyor.

Twitter’da paylaşılan görsellere göre iPhone Xc, firma tarafından daha önce kullanılmayan renklerle kullanıcının karşısına çıkacak. Yeni iPhone modeli, beyaz, uzay grisi, roze altın ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Yeni iPhone Xc‘nin sürpriz özelliklerinden bir diğeri ise çift SIM kart özelliği. Yalnız bu özelliği sadece Asya pazarına sunma ihtimali yüksek. Ayrıca alüminyum kasaya sahip olduğu görülen iPhone Xc ile firmanın iPhone X’te kullanılan çelik kasadan vazgeçtiği anlaşılıyor. Apple‘ın maliyetleri kısmak için başvurduğu diğer bir çare ise yeni modelde çift kameraya yer vermemesi.