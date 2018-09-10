iPhone’da konuşuyorken zayıf sinyal nedeniyle aramanın düştüğünü görmek sinir bozucu olabilir. Bunun nedenleri göründüğünden farklı da olabilir ancak en yaygın sorun iPhone’un operatör kuleleri ile gerektiği gibi iletişim kurmamasıdır. iPhone çekim kuvvetini artırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

iPhone Çekim Kuvvetini Artırmak

Uygun sinyal kulesine geçemediğinizde, akıllı telefonunuz ile hücresel ağ arasındaki iletişimde bir kopukluk olur. iPhone’unuz, bağlantıyı optimal aralık dışındaki bir hücre kulesinde tutmaya çalışır ya da mevcut sinyal kulesi diğer cihazlarla aşırı yüklenmiştir.





OpenSignal Kullanarak iPhone Sinyalini Güçlendirme

iPhone’lar mesafeye, sinyal gücüne ve kullanılan frekansa bağlı olarak bağlanacak en iyi kuleyi aktif olarak seçmeye çalışır. Bir telefon bir hücresel şebekeye bağlandığında, yakındaki kulelerin sinyal gücünü sürekli olarak kontrol eder ve bu bilgiyi saklar. Teoride bir telefonun bir kule ile olan bağlantısı normal sinyal gücünün altına düştüğünde telefon yeni kuleye geçmelidir.

OpenSignal’ı yükle

OpenSignal, size sadece bağlantınızın hızını göstermekle kalmaz, aynı zamanda bağlı olduğunuz kulenin ağ performansını izlemenizi sağlar. iOS App Store’da doğrudan “OpenSignal” araması yaparak uygulamayı indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

OpenSignal iPhone İndir

Mevcut Kulenizi Yapılandırın ve Kontrol Edin

OpenSignal yüklendikten ve açıldıktan sonra konum erişimi vermeniz istenir. OpenSignal, yakındaki hücre kulelerini göstermek için konumunuzu kullanır.

Uygulama ayrıca sinyal veri tabanına katkıda bulunmak isteyip istemediğinizi soracaktır. OpenSignal, bu bilgileri taşıyıcıları derecelendirmek ve müşterilere, belirli bir bölgede en iyi kapsama alanını sunan taşıyıcıları göstermek için kullanır. Mecburi değildir ve bilgiler anonim olarak saklanmaktadır.

Şimdi ekranınızda iPhone’unuzun bağlı olduğu kuleye işaret eden bir ok göreceksiniz. Taşıyıcınız tarafından işletilen yakındaki tüm kuleleri gösteren haritayı incelemek için dokunmatiği kullanın.

iPhone’u Daha İyi Bir Kuleye Geçmeye Zorlayın

iPhone’u sinyal kulelerini değiştirmeye ve daha iyi sinyal veren başka bir tanesine geçmesi için zorlayabilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından “Hücresel” öğesine dokunun. Ardından, “Hücresel Veri Seçenekleri” ni seçin, sonrasında “LTE’yi Etkinleştir” e dokunun.

Bu ayar normalde Ses ve Veri” olarak ayarlıdır. Siz “Kapalı” duruma getirin, 30 saniye bekleyin ve daha sonra “Ses ve Veri” ya da “Yalnızca Veri” seçeneklerinden birini seçin. iPhone’unuzun LTE anteni tekrar çalıştığında, anten en güçlü sinyal veren ağı tekrar arayacak ve ona bağlanacaktır. Muhtemelen başlarda yaşadığınız sorun böylece düzelecektir.

OpenSignal ile Kule Değişikliğini Doğrulayın

iPhone’unuzun farklı bir kuleye bağlı olup olmadığını görmek için OpenSignal’ı yeniden açın. İşlem başarılı olursa, ana ekrandaki ok farklı bir kuleye işaret etmelidir.

Hala aynı kuleye bağlıysanız, muhtemelen yakınlarda daha iyi bir anten olmadığını gösterir. Diğer kuleler uzakta olabilir, daha zayıf bir sinyale sahip olabilir, uyumlu frekansları kullanmıyor veya zaten diğer telefonlarla aşırı yüklü olabilirler.

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