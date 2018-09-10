Root’lu Telefonlar İçin En İyi Uygulamalar

Android kullanıcılarının can dostu olan root işlemini yaptıktan sonra hangi uygulamaları kurmanız gerektiğini biliyor musunuz? Eğer hayır cevabını verdiyseniz, bu yazımıza göz atmalı ve root’lu telefonların olmazsa olmazlarını indirmelisiniz.

Bu yazıdaki uygulamalarda Samsung, Google, Huawei, Xiaomi gibi hangi şirketin Android telefonunu kullandığınız önemli değil. Bundan dolayı root attığınız tüm Android telefonlarında bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

YouTube AdAway

YouTube TV, Gaming ve Kids uygulamalarının yanı sıra resmi YouTube uygulamasındaki reklamları kaldıran bu uygulama sayesinde video önerilerini de devre dışı bırakabilir ve daha sade bir YouTube kullanabilirsiniz.

Snapprefs





Android’de Snapchat resimlerini ve videolarını Snappprefs uygulaması ile otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca içerisinde yer alan gizli ekran kaydı sayesinde karşı tarafın haberi olmadan ekran görüntüleri alabilirsiniz.

Gravitybox

Bu uygulama sayesinde cihazınızın ince ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Yani ekran, güç, bildirim ve aklınıza gelebilecek tüm ayarları buradan düzenleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, yanlış Android için indirirseniz çalışmayacaktır.

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