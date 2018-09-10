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Root’lu Telefonlar İçin En İyi Uygulamalar

Android kullanıcılarının can dostu olan root işlemini yaptıktan sonra hangi uygulamaları kurmanız gerektiğini biliyor musunuz? Eğer hayır cevabını verdiyseniz, bu yazımıza göz atmalı ve root’lu telefonların olmazsa olmazlarını indirmelisiniz.

Bu yazıdaki uygulamalarda Samsung, Google, Huawei, Xiaomi gibi hangi şirketin Android telefonunu kullandığınız önemli değil. Bundan dolayı root attığınız tüm Android telefonlarında bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

YouTube AdAway

YouTube TV, Gaming ve Kids uygulamalarının yanı sıra resmi YouTube uygulamasındaki reklamları kaldıran bu uygulama sayesinde video önerilerini de devre dışı bırakabilir ve daha sade bir YouTube kullanabilirsiniz.

Snapprefs


Android’de Snapchat resimlerini ve videolarını Snappprefs uygulaması ile otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca içerisinde yer alan gizli ekran kaydı sayesinde karşı tarafın haberi olmadan ekran görüntüleri alabilirsiniz.

Gravitybox

Bu uygulama sayesinde cihazınızın ince ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Yani ekran, güç, bildirim ve aklınıza gelebilecek tüm ayarları buradan düzenleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, yanlış Android için indirirseniz çalışmayacaktır.

CrappaLinks

Bazı durumlarda Google Play veya YouTube gibi başka bir uygulamada açılması gereken bir bağlantıya tıkladığınızda, uygulama içindeki bir tarayıcı penceresi açıldığını görmüşsünüzdür. İşte CrappaLinks bunu düzelterek bu uygulamaları istediğiniz tarayıcıda açmanıza olanak sağlıyor.

XPrivacy

Uygulamaların belirli bilgilere erişmesini durdurmak için XPrivacy kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalardaki izinleri kaldırabilir ve gizliliğinizi paylaşmamış olursunuz. Özellikle sosyal medya uygulamalarında işe yarayan XPrivacy ile güvenliğinizi koruyabilirsiniz.

Fake My GPS

Bu sahte konum uygulaması ile, konumunuzun nerede olmasını istediğinizi ayarlayın. Artık konumunuzu isteyen herhangi bir uygulama, web tarayıcılarındaki haritalar, özel konum bulma uygulamaları ve konum hizmetlerini kullanan diğer her şey dahil olmak üzere sahte olanı kullanacaktır.

Greenify

Greenify sayesinde arka planda hangi kullanıcıların çalıştığını ve hangi uygulamaların cihazı yavaşlatabileceğini görebiliyorsunuz. Böylelikle pil harcayan uygulamaları tanımlayabilir ve kullanımlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kapatmanıza rağmen bildirim almaya devam edebiliyorsunuz.

BootManager

Cihazın her açılışında belirli uygulamaların otomatik olarak başlatılmasını durdurmak istiyorsanız, BootManager kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bunu yaparak telefonun açılışında çalışan uygulamaları kapatabilir ve başlangıç ​​süresiyle pil ömrünü önemli ölçüde koruyabilirsiniz.

PinNotif

Daha sonra okumak ya da ilgilenmek istediğiniz bir bildirimi yanlışlıkla temizlediyseniz, PinNotif’i kurmak sizin işinizi görecektir. Çünkü bu uygulama sayesinde bildirimleri sabitleyebilirsiniz. Ayrıca gözünüzden kaçan bildirimleri tekrardan görüntüleyebilirsiniz.

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