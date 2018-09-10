Samsung Galaxy J8 Download Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğini ele alıyoruz.
Samsung Galaxy J8 Download Mode’a Girme
Öncelikle güç tuşuna birkaç saniye boyunca basılı tutarak Samsung Galaxy J8 akıllı telefonun kapanmasını sağlayın.
Cihaz kapandıktan sonra güç + ses artırma + ses azaltma tuşlarına basılı tutun.
Ekranda görüntü belirdiğinde bu donanımsal tuşları serbest bırakın.
Download Mode için uyarı ekranının belirdiğini göreceksiniz.
Burada ses azaltma tuşunu kullanarak akıllı telefonun Download moduna girmesini sağlayabilirsiniz.
Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefonlarından Galaxy J8’de ekran görüntüsü almak için izlemeniz gereken adımlara daha önce buradaki rehberimizde değinmiştik.
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