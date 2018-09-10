Spotify müziğini indirmek ve dinlemek için mobil verinizden yararlanabilirsiniz. Ancak bu yüksek veri kullanımına neden olabilir. Sınırsız bir veri planınız yoksa ve aylık belli bir kotaya bağlıysanız Spotify kullanırken veri kullanımını düşürmek isteyebilirsiniz. “Spotify: İnternet Tüketimini Azaltmak” tam olarak bunu ele alıyor.

Spotify: İnternet Tüketimini Azaltmak

Spotify, müzik ve çalma listelerini indirmek ya da kaydetmek için hücresel verinizi kullanmanıza izin veriyor. Bu da Spotify’da yüksek veri kullanımı sorununa yol açabiliyor. Spotify’da internet tüketimini azaltmak için iPhone ve Android’de aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone’da Spotify kullanırken internet kullanımını azaltmak:

Home düğmesine basarak iPhone’unuzun ana ekranına gidin.

iPhone’unuzun Giriş ekranından, Spotify uygulamasını bulun ve açın.

Ardından ekranın sağ alt köşesinde bulunan Kütüphane seçeneğine dokunun.

Spotify’ın Ayarlarını açmak için ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

Spotify’ınızın Ayarlar menüsünden, Müzik Kalitesi seçeneğine dokunun.

Akış bölümünde, en düşük müzik kalitesini seçmek için Düşük seçeneğine dokunun.

İndirme bölümünde normal müzik kalitesini ile indirmek için Normal’i seçin.





Android’de Spotify kullanırken az internet harcamak:

Android’inizin ana ekranına gidin ve Spotify uygulamanızı açın.

Spotify’ın sağ alt köşesinde bulunan Kütüphane sekmesine dokunun.

Spotify’ın sağ üst köşesinde bulunan Ayarlar’a (dişli çark simgesine) dokunun.

Spotify’ın Ayarlarından, Müzik Kalitesi bölümüne ulaşıncaya dek aşağı kaydırın.

Müzik Kalitesi bölümünden, seçeneğin sağ tarafındaki akış kalitesine dokunun.

Akış kalitesinin bir listesi gösterilir. Spotify’ı düşük kalitede dinlemek için Low (Düşük) seçeneğine dokunun.

Seçimin sağ tarafındaki İndirme kalitesine dokunun.

Akış kalitesinin bir listesi gösterilir. Spotify müziğini normal kalitede indirmek için Normal seçeneğine dokunun.

Spotify sık sorulan sorular ve cevapları

S: Spotify’ı çevrimdışı kullanabilmem için müzik dosyalarını Wi-Fi üzerinden indirebilir miyim?

C: Premium Spotify kullanıcısıysanız, müzikleri Wi-Fi ile indrebilir ve böylece daha sonra çevrimdışı olduğunuzda dinleyebilirsiniz. Bu sayede hücresel verinizi kullanmazsınız.

S: Bu makaleyi takip ettim ve iPhone’umda Spotify kullanırken veri tasarrufu yapmamda bana yardımcı oldu. Ancak, şimdi sınırsız bir veri planındayım ve yüksek kaliteli müzik indirip dinlemek istiyorum. Yüksek kaliteli müziğe geçtiğimde düşük kaliteli dosyalarıma ne olacak?

C: Telefonunuz düşük kaliteli müzik dosyalarını yüksek kalitede güncelleyecektir. Spotify, telefonunuzdaki kayıtlı tüm dosyaları otomatik olarak yeniden indirecek, böylece daha iyi bir dinleme deneyimi yaşayacaksınız.

S: Telefonumda kayıtlı bazı yüksek kaliteli Spotify müziklerim var. Daha düşük bir kalite moduna geçmek kaydedilen müziğimin kalitesini düşürecek mi?

C: Spotify, kaydedilen yüksek kaliteli bir dosyayı daha düşük kaliteye indirgemez. Sadece tam tersi geçerlidir.

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