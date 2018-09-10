Youtube izleme geçmişini gizlemek artık mümkün. YouTube’un yeni gizli modu sayesinde video izleme geçmişinizin kaydolmasını engelleyebilirsiniz. “YouTube: Telefonda Gizli Modu Açmak” tam olarak bunu ele alıyor.

YouTube: Telefonda Gizli Modu Açmak





En yaygın kullanılan video akış hizmetlerinden biri olan YouTube, kurulduğu günden bu yana büyük bir hızla büyüyor. Platform kullanıcılarına daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. Google birçok arayüz değişikliği yaptı ve kullanıcı deneyimi, gizlilik ve güvenlik açısından artık eskisinden daha iyi durumda. Sunulan yeni gizli mod işlevinin amacı da bu.

YouTube telefon uygulamasında gizli modu açmak:

YouTube’un en son sürümüne sahipseniz, ekranın sağ üst köşesinden profil simgenize dokunun.

Bu menüde farklı seçeneklerden oluşan bir liste olacak.

YouTube gizli modunu etkinleştirmek bu ekrandan Gizli Modu aç seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Gördüğünüz gibi gizli modda profil simgesi yeni bir bir sembolle yer değiştirecek ve altta “Gizli moddasınız” ifadesini göreceksiniz.

Sağ üstteki simgeye dokunarak gizli modu tekrar kapatabilirsiniz.

Sık Sorulan Gizli Mod Soruları ve Cevapları

S: iPhone’da gizli moda geçme seçeneğini bulamıyorum. Bu özellik iOS’te mevcut mu?

C: Youtube’daki gizli mod şu anda yalnızca Android akıllı telefon kullanıcılarına sunuluyo. iPhone ve iPad kullanıcıları, özellik iOS için henüz sunulmadığından bir süre beklemek zorundalar.

S: Youtube’da gizli modda bir videoyu görüntülerken ekran görüntüsü almaya çalıştım ancak gizli mod açıkken ekran görüntüsü alamıyorum. Bu neden böyle?

C: Özel durumları korumak için, çoğu işletim sistemi bazı uygulamalarda ve modlarda ekran görüntüsüne izin vermez. Gizli mod sunan çoğu uygulama için ekran görüntülerinin alınması her zaman devre dışı bırakılır.