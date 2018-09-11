En son müzik veya videoları arkadaşınızın akıllı telefonuna aktarmak istediğinizde bu sürecin ne kadar yavaş işlediğini biliyoruz. Telefonlarımız güçlü olabilir ancak dosya aktarım seçenekleri bir o kadar sınırlı. Neyse ki Android’de dosya aktarmayı güvenli ve hızlı hale getiren bazı daha iyi seçenekler mevcut. İşte telefon ve bilgisayar arasında dosya aktarmak için en iyi uygulamalar.

Android: Telefon ve Bilgisayar Arasında Dosya Aktarmak

Bu uygulamaları kullandığınızda mobil cihazlarınız arasında dosya aktarmak oldukça kolaylaşıyor. Listedeki uygulamaların hiçbiri Bluetooth gibi daha yavaş aktarım teknolojilerini kullanmıyor. Bu uygulamalar, dosyaları masaüstünüze aktarmak için Android’i geçici olarak USB kablosuyla bilgisayara bağlama gereksinimini ortadan kaldıran daha gelişmiş seçenekler sunuyor.

Send Anywhere

Listemizdeki diğer seçeneklerden farklı olarak, Send Anywhere sadece bir dosya paylaşım uygulaması. Diğer cihazları uzaktan kontrol etme, paylaşım bildirimleri veya diğer ek özellikler yok. Eğer Android ve PC arasında en hızlı ve en pratik şekilde dosya aktarmak istiyorsanız Send Anywhere aradığınız çözüm olacak.





AirDroid

Send Anywhere’in aksine, AirDroid sadece bir dosya aktarım uygulamasından daha fazlası. AirDroid farklı cihazlar arasında sürekli ileri geri sıçrayanlar için tasarlanmış bir uygulama. Sonuç olarak, sadece dosya aktarımları değil, bir dizi ek özellik ile yüklü. Bir dosya aktarım uygulaması olarak sınırlı olsa da, Wi-Fi Direct desteği sayesinde önem kazanıyor. Wi-Fi Direct ile dosya aktarmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

WeTransfer

WeTransfer, sorunsuz bir dosya paylaşım uygulaması. Bir cihazdan diğerine büyük dosyalar aktarmak isteyenler için hız ve güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor. Gelişmiş aktarım yöntemi sayesinde eğer taşıyacağınız dosyanın boyutu oldukça büyükse WeTransfer bunu daha akıllıca bir şekilde ele alıyor. Ayrıca çevrimdışı dosya paylaşım özelliği bulunmaktadır.

Pushbullet

Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun sürekli bağlı kalmak ve aktarımlar hakkında bildirim almak istiyorsanız Pushbullet kullanın. Kendisi AirDroid ile benzer. Ancak WeTransfer gibi, çevrimdışı paylaşım özelliği yoktur. Aynı zamanda sınırlı bir veri planı ile gelmektedir ve bunu göz önüne almak isteyebilirsiniz.

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