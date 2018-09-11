Bu günlerde neredeyse her hafta yeni telefon duyurusu yapılıyor. Özellikler üzerinden varsayım yapmaya, bazı basın görsellerine bakmaya ve ardından sonraki telefona göz atmaya alıştık. Bunu 2008 yılının Eylül ayında yapmış olsaydınız, tüm zamanların en önemli telefonlarından biri haline gelecek bir modele tanıklık etmiş olurdunuz. İşte dünyanın ilk Android telefonu.

Dünyanın ilk Android Telefonu





ABD’de T-Mobile G1 adıyla bilinen HTC Dream, şimdi tüm dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan, Windows ve MacOS gibi masaüstü bilgisayar yazılımlarını bile geride bırakan Android’i bizlerle tanıştırdı. Bu ilk Android telefon, Apple iPhone’un ilk gerçek rakibi olarak bir yıl sonra piyasaya çıktı.

Kızaklı klavyesi, imleç düğmesi, özel telefon tuşları ve eğimli çenesi ile G1, ilginç bir üründü. Ancak bu tuhaflıklar, Android’i bugünkü haline dönüştürmede önemli bir rol oynadı. Android kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli donanımları bir arada sunan esnek bir işletim sistemi. Bazı HTC Dream özellikleri:

Kopyala ve yapıştır işlevi

Widget’lar

Üçüncü parti klavyeler (Android 1.6 güncellemesinden sonra)

Yazılanı tahmin eden klavye (Android 1.6 güncellemesinden sonra)

Video kaydı (Android 1.6 güncellemesinden sonra)

Bildirimler

Bildirim Merkezi

Ana ekran widget’ları

Özel duvar kağıtları

Çoklu görev yetenekleri

Kablosuz güncellemeler

Uygulamalar arasında öğe paylaşımı

Sesli arama

T-Mobile G1 ya da HTC Dream kuşkusuz mobil dünyayı son on yılda büyük oranda şekillendirdi ve değiştirdi. Cihazın yukarıda sunduğu özellikler sonradan çıkan tüm telefonlarda ana akım halini aldı.

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