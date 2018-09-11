Apple’ın iOS ve Android hayranlarının aynı fikirde olduğu ana özelliği şirketin kullanıcı gizliliğine olan bağlılığı. Her yeni iOS sürümüyle Apple, bu temelleri iyileştirerek iPhone’un kullanıcı verilerini koruma yeteneğini geliştiriyor. iOS 12 ile gelen 8 yeni Safari özelliği ise bunların işareti.

iOS 12 ile Gelen 8 Yeni Safari Özelliği

Gelişmiş Akıllı İzleme Önleme

Bir makale okurken Facebook veya Twitter gibi sosyal medya sitelerine ait yorum kutularına rastlayabilirsiniz “Beğen” ve “Paylaş” düğmeleri bunlardan bazılarıdır. İlk başta zararsız gibi görünmekle birlikte aslında sosyal medya hizmetleri bu butonlar aracılığıyla hareketlerinizi izlerler. Onların sitelerinde olmasanız bile böylece nerede olduğunuzu bilirler. iOS 12 ile Safari bu tarz izlemelere karşı akıllı önlemlerle geliyor.





Parmak İzine Karşı Koruma

Web’de parmak izi kullanmak üçüncü parti kişilerin cihazınızdan toplanan tarama verilerine ve sistem yapılandırma bilgilerine erişmesine yol açabilir. Apple, iOS 12 ile Safari’de parmak izi kullanırken bu tarz bilgilerin alınmasını önlüyor.

Favicon’lar

Favicon’lar, bir web sitesi kullanırken gördüğünüz sekme simgelerinin resmi ifadesidir. Bu simgeler daha önce Chrome ve Firefox gibi diğer iOS web tarayıcılarında mevcuttu, ancak iOS 12 ile Apple, bu işlevselliği Safari’ye de ekliyor.

Otomatik Şifre Doldurma

İki faktörlü kimlik doğrulaması, hesaplarınızı davetsiz misafirlere korumak için harika bir yoldur. Ancak SMS veya başka bir uygulama aracılığıyla bir güvenlik kodu almak ve daha sonra kullanmak her zaman kolay olmayabilir. Apple, iOS 12’de 2FA güvenlik kodlarınızı otomatik olarak bir metin mesajından girmenize izin vererek değiştirdi. Bu özellik hali hazırda Android’de bulunuyor.

Otomatik Güçlü Şifreler

îOS 12 ile Apple, yeni hesaplar oluştururken kullanıcılar için güçlü parolalar oluşturmak adına iCloud Keychain özelliğini genişletti. Özellik, kullanıcı bir kayıt esnasında “Şifre” alanına dokunduğunda otomatik olarak çalışır. Oluşturulan parolayı reddetmek ve özel bir parola oluşturmak hala isteğe bağlı.

Aynı Parolayı Kullanma Denetimi

Birden fazla hesap için aynı şifreyi mi kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse muhtemelen yapmamalısınız. Bu özellik güvenlik yöntemlerinizi değiştirmekle ilgileniyor. Her hesapta aynı şifreyi kullanmak beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Bu özellik ile bu alışkanlığın önüne geçiliyor.

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