Yeni ilginç özelliklerin yanı sıra bazı performans ve kararlılık iyileştirmeleri iOS 12’yi yüklemek için birçok neden sunuyor. Ancak yeni gelişmiş işlevler yine pil ömründe zorluklar anlamına geliyor. Bu güncellemenin sunacağı özellikler düşünüldüğünde pil ömrünü artırmak şart olabilir. “iOS 12: iPhone Batarya Ömrünü Uzatmak” başlıklı yazımızda iPhone batarya ömrünü iyileştirme adımlarını paylaşıyoruz.

iOS 12: iPhone Batarya Ömrünü Uzatmak

Aşağıdaki maddelerin birçoğu üzerinde kontrol sahibi olduğumuz belirli ayarlar ve özelliklerden ibarettir. Apple geçen yıl iPhone batarya ömrü konusunda bir skandal yaşadı. iPhone’ları bilerek yavaşlattığı için büyük eleştirilere maruz kaldı. Şirket bunun sonucu olarak iPhone 6 ve üstü cihazlar için indirimli batarya değişimi programını başlattı.





iOS 12’de pil tüketimini iyileştirecek tedbirler mevcut fakat getirilen yeni özellikler yine pil performansına olumsuz etki edebilir. Özellikle daha eski nesil cihazlarda bu daha net hissedilecektir. iPhone batarya ömrünü uzatmak için siz de aşağıdaki maddeleri uygulamaya koyabilirsiniz.

iPhone’un Pil Önerilerini Takip Edin



Ayarlar’ın “Pil” bölümünde, Analiz ve Öneriler’i bulacaksınız. Bu alan, özel ihtiyaçlarınız için tasarlanan pil kullanımını azaltma konusunda ipuçları sağlayacaktır. Örneğin, iOS cihazınızın iPhone’unuzun yüksek parlaklık kullandığını algılarsa, pil gücünden tasarruf etmek için ekranınızı kısmanızı önerir.

Uygulamaların Pil Kullanımını Görüntüleyin

Uygulamaya Göre Pil Kullanımı’nı deneyin. iOS 12 kullandığınız tüm uygulamaları, hem 24 saat hem de 10 günlük süre boyunca kullandıkları pil yüzdesiyle birlikte listeler.

Uygulamalarda Karanlık Modu Kullanın

Bazı üçüncü taraf uygulamalarda koyu temalar vardır. Bu esas olarak iPhone X gibi OLED ekrana sahip iPhone’lar için yararlıdır. Bu tür ekranlar siyah renk açıldığında hiçbir şey göstermeyerek pil tasarrufu yapar.

Grup FaceTime Çağrılarında Sesi Tercih Edin

Grup FaceTime, aynı anda en fazla 31 kişiyle sohbet etmenizi sağlar. Apple aynı anda 32 yüzü ekranda tutmak için harika bir sistem sunarken bu pil tüketiminizi artırabilir. Yalnızca sesli görüşme yaparak tasarruf edebilirsiniz.

Dinamik Duvar Kağıtlarını Devre Dışı Bırakma

Apple’ın “Dinamik Duvar Kağıtları”nın bir kısmı biraz pil tüketebilirler. 3D Touch duvar kağıtlarından farklı olarak bunlar arka plan dahil her zaman hareketlidirler.

Gereksiz Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

iOS 12’nin en çok beklenen özelliklerinden biri detaylı bildirim sistemidir. Bu sistemle uygulama bildirimlerinde ince ayarlar yapabileceksiniz.

Siri Önerilerini Kapatma

Siri Önerileri iOS 12 ile daha kullanışlı hale geldi. Ancak bu özellik hala gereğinden fazla pil kullanıyor.

Animoji ve Memoji’yi Kullanmaktan Kaçınma (Yalnızca iPhone X)

iOS 12’nin Memojileri, iPhone X ile sunulan Animoji’yi eğlenceli bir hale getirirken, bu animasyonlu karakterler pil tüketiminizi olumsuz etkileyebilirler.

Kablosuz Ağdayken Hücresel Verileri Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi’ye bağlıyken hücresel veri kullanmanız gerekmediğinden bunu kapatabilirsiniz. iPhone batarya ömrünü uzatmak adına önemlidir.

El Fenerini En Düşük Parlaklığa Ayarlama

iPhone’unuzun el fenerini sık sık kullanıyorsanız en düşük parlaklığa alarak tasarruf yapabilirsiniz. Ekranınızı aşağıdan yukarıya doğru çekerek bunu yapabilirsiniz.

Widget’ları Devre Dışı Bırakma

Özellikle Haritalar veya Hava Durumu gibi widget’lar konum servislerini kullandıklarından pilinizin daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Düşük Güç Modunu Açma

Düşük Güç Modunu kim sevmiyor? Bu özellik iPhone’unuzda kendinizin devre dışı bırakamayacağı birçok özelliği kapatır. Bu sayede iPhone batarya ömrünü uzatmak mümkün hale gelir.

‘Hey Siri’yi Devre Dışı Bırakma

iPhone’unuzun her zaman 7/24 sesli komutlarınızı dinlemesine izin vermek bataryanızı tüketebilir. Ayarlar’dan “Siri ve Arama”ya gidin ardından “‘Hey Siri’yi” kapatın. iPhone batarya ömrünü uzatmak adına yardımcı olabilir.

Hareketi Azaltmayı Etkinleştirmek

Ayarlar’da “Genel” e gidin, “Erişilebilirlik” ardından “Hareketi Azalt” a dokunun ve etkinleştirin.

Yalnızca Bazı Uygulamalar İçin Konum Hizmetlerini Etkinleştirmek

Ayarlar’daki “Gizlilik” menüsünde bulunan “Konum Servisleri” bölümünde, telefonunuzdaki konumunuza erişmek isteyen tüm uygulamaları bulacaksınız. Ekranın üst kısmından tümünü devre dışı bırakabilirsiniz, ancak yine de, bu büyük olasılıkla pratik olmayacaktır. Uygulamaları tek tek gözden geçirip kendiniz karar vermek daha iyidir. Her biri için “Asla”, “Uygulamayı Kullanırken” veya “Her Zaman” ı seçin.

Otomatik Parlaklığı Kapatma

iOS’te Otomatik Parlaklık, iPhone ekranının ortam ışığına göre her zaman okunabilir olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir. Gerçekte, bu ayar çoğu zaman pil ömrünü boşa harcar. Ayarlar’dan “Genel”e gidin ve otomatik parlaklığı kapatın.

Uyandırmak İçin Kaldır Özelliğini Kapatma

Bu iOS özelliği kullanışlıdır, ancak iPhone’unuzun sensörlerini her zaman aktif tutmak için ekstra pil ömrü harcar. Devre dışı bırakmak için, Ayarlar’da “Ekran ve Parlaklık” a gidin, ardından “Uyanmak İçin Kaldır” seçeneğinin yanındaki düğmenin kapalı olduğundan emin olun.

Mümkün Olduğunda iCloud’u Devre Dışı Bırakmak

iCloud, özellikle birden fazla iOS cihazına sahip kullanıcılar için harika bir araçtır. Ancak, iPhone’unuz iCloud özellikli tek cihazınızsa, iCloud’un belirli uygulamalara ve hizmetlere bağlanmasını önemsemeyebilirsiniz. Bu durumda, iPhone’unuz sürekli olarak verileri buluta yüklemeye çalıştığından iCloud’un bu hizmetler için devre dışı bırakılması pil tasarrufu sağlayabilir.

Verileri Daha Az Sıklıkta Getirme



iPhone’unuz e-posta verilerini daha sık getirmeye ayarlanmışsa, bu sizin için daha fazla pil tüketir. E-posta uyarılarını daha az sıklıkta almak sizin için problem değilse, Ayarlar’da “Şifreler ve Hesaplar” başlığına gidin, “Yeni Veri Al” a dokunun, ardından mümkün olan en uzun zaman aralığını seçin. Maksimum pil tasarrufu için “Elle” yi seçin, böylece yalnızca e-posta verilerini kontrol ettiğinizde alırsınız.

Verileri Apple’a Göndermeyi Kapatma



Apple’a veri göndermek, iOS’u gelecekte yenilemek için şirkete yardımcı oluyor. Ancak bu durum bataryanızı tüketir. Hem pilinizi hem de gizliliğinizi korumak için Ayarlar’da “Gizlilik” i açın, “Analizler” e dokunun ve ardından “iPhone Analizini Paylaş” ı kapatın. Apple Watch sahipleri bu ayarı daha farklı bir isimle görür.

Önemli Konumları Devre Dışı Bırakma

“Gizlilik” ayarlarınızda “Konum Servisleri”ne gidin, “Sistem Servisleri” ne, ardından “Önemli Konumlar” a dokunun. Kimliğinizi doğrulayın ardından özelliği devre dışı bırakın.

Kilit Ekranında Önerilen Uygulamaları Devre Dışı Bırakma

Uygulama değiştiricisine erişirken, sık sık kilit ekranın sağ alt kısmında veya uygulama pencerelerinizin altında bir uygulama simgesi görürsünüz. Bunlar, konumunuza göre hangi uygulamanın size en iyi hizmeti sunacağını “tahmin etmenize” yardımcı olan “iOS Önerilen Uygulamalar” özelliğidir. Bu durum sizi ilgilendirmiyorsa ve pil ömrünü korumayı tercih ederseniz, “Gizlilik” ayarlarınızda “Konum Servisleri” ne gidin, tekrar “Sistem Servisleri” ne, ardından “Konum Tabanlı Öneriler” i devre dışı bırakın.

“Reklam İzleme’yi Sınırla” Özelliğini Açma



“Reklam İzlemeyi Sınırla” özelliği konum bazlı reklamları mümkün olduğunca engelleyerek pil ömründen tasarruf etmenizi sağlar. “Gizlilik” ayarlarınızda “Reklam” a gidin, ardından “Reklam İzleme Sınırlama” yı etkinleştirin.

Sağlık İzleme’yi Kapatmak

Sağlık İzleme, iPhone’unuzun hareketlerinizi gün boyu takip etmesine yarar. Yararlı olsa da, ayar size göre gereksiz pil kullanabilir. Fitbit veya başka bir sağlık izleyiciniz varsa, iPhone’unuzun ek yardımına ihtiyacınız olmayacaktır. Fitness İzleme’yi devre dışı bırakmak için, “Gizlilik” ayarlarınızda “Hareket ve Fitness” a gidin, ardından “Sağlık İzleme” yi devre dışı bırakın.

Handoff’u Kapatmak

Uygulama iOS cihazları veya Mac’ler arasında kullanıldığında harikadır. Sadece bir iPhone’unuz varsa veya cihazlar arasında çalışmıyorsanız, bu özelliği kullanımınıza gerek olmayacaktır, ancak pil ömrünüzü hala etkileyebilir. “Genel” ayarlarınızdan kapatın.

Belirli Uygulama Mağazası Ayarlarını Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamayı başka bir iOS cihazına indirirseniz, iPhone’unuzda düşünmeden o uygulamayı kurmaya çalışır. Ancak, pil ömrünüz düşük olduğunda, bu özellik hiç de iyi olmayabilir ve hatta zarar verebilir. Paylaşılan uygulamaları elle indirmeyi tercih edebilirsiniz. Ayarlar’da “iTunes ve App Store” a gidin, ardından “Uygulamalar” ı devre dışı bırakın. Ayrıca, “Güncellemeler” i de kapatmak isteyebilirsiniz, özellikle de iPhone’unuzda çok fazla uygulamanız varsa önemlidir.

Ağ Uzatıcılarını veya Sinyal Güçlendiricilerini Çıkarın



Evinizde veya ofisinizde zayıf bir ağ sinyaliniz varsa, daha iyi kapsama alanı için şebeke genişletici veya bir sinyal güçlendirici satın almış olabilirsiniz. Bu araçlar iPhone’un şebeke sinyali almasını engelleyebilir. Düşük şebeke sinyali iPhone‘un pilini daha hızlı harcamasına neden olur. Şart olmadıkça bu ürünlerden kaçınmanızı öneririz.

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