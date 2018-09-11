Samsung Experience herkes için olmayabilir. Eski TouchWiz’e kıyasla çok farklı olsa da, Android severler için biraz hantal. Ancak merak etmeyin Android özgür bir işletim sistemi. İşte bu nedenle Samsung Galaxy Note 9’u Google Pixel’e dönüştürmek mümkün.

Samsung Galaxy Note 9’u Google Pixel’e Dönüştürmek

Samsung Experience arayüzünü öyle kolayca kaldıramazsınız. Bunun için karmaşık ve riskli bazı işlemlerine yerine getirmeniz gerekiyor ve her telefonda çalışacağının garantisi yok. Onun yerine Note 9’u Google Pixel’e “dönüştürebilirsiniz”. Bunun için bazı uygulamalar var.

Adım 1 – Pixel Başlatıcı’ya Geçiş Yapın

Galaxy Note 9’unuzu her açtığınızda gözünüze çarpan ilk şeylerden biri ana ekran. Note 9’u bir Pixel telefona benzetmek için en iyi seçeneğiniz resmi Pixel Launcher uygulaması. Bunu aşağıdaki bağlantıdan indirip kurabilirsiniz.





Adım 2 – Bildirim Gölgesini Değiştirin

Bildirim Gölgesi çoğu Android kullanıcısının sevdiği bir özellik. Bu aynı zamanda yeni Google Pixel akıllı telefonlarında da bulunuyor. Siz de Galaxy Note 9 cihazınızda bu özelliği deneyimlemek isterseniz aşağıdaki uygulamayı cihazınıza kurun.

Adım 3 – Bixby Düğmesini Google Asistan Düğmesine Çevirin

Galaxy Note 9’daki Bixby düğmesini değiştirmek ve ona yeni bir işlev atamak için özel bir uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Bu sayede herhangi bir root işlevine ihtiyaç duymadan siz de Note 9 cihazınızı Google Pixel’e benzetebilirsiniz. Uygulamayı indirin ve Bixby düğmesine Google Asistan’ı atayın.

Adım 4 – Google Tarafından Geliştirilen Uygulamalara Geçin

Google destekli saf Android sürümünde yalnızca teknoloji devi tarafından geliştirilen uygulamalar bulunur. Pixel cihazlarda bu durum böyledir. Siz de Note 9 telefonunuza aşağıdaki Google uygulamalarını indirerek bir Pixel cihazdan alacağınız deneyime ulaşabilirsiniz. Gerçek bir Pixel deneyim için, aşağıdaki uygulamaları Note 9’unuza kurun:

Adım 5 – Bloatware’i Kaldırma

Son olarak, en önemli adımlardan biri Samsung tarafından yüklenen tüm bloatware uygulamaalrı kaldırmaktır. Google Pixel gibi bir stok Android’te Samsung’un uygulamaları bulunmaz. Bu nedenle, muhtemelen hepsini temizlemeniz gerekir. Bunun için ADB komutlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca Ayarlar’dan her bir uygulamayı seçerek devre dışı bırak diyebilirsiniz.

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