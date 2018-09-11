Xiaomi Telefonlarda WhatsApp’a Özel Temizlik Aracı

Mobil telefonların en popüler uygulaması WhatsApp‘ın hayatımıza sağladığı kolaylıklar saymakla bitmeyecek kadar çok. Ancak WhatsApp üzerinden gönderip aldığımız görüntüler, videolar, sesler, belgeler ve GIF’ler zaman içerisinde birikir. Biriken bu veriler cihazda yer kaplayarak telefonunuzun performansını düşmesine neden olur. Bu dosyaları düzenli olarak silmeye vakit ayırmak gerekir ki bu da özellikle yoğun WhatsApp kullanıcıları için pek de mümkün olmaz. Diğer bir yol ise uygulamanın içine girerek gerekli düzenlemeyi yapmaktır. Xiaomi fiması tüm bunlarla uğraşmak yerine, hafızasının dolmasından muzdarip kullacılar için MIUI arayüzüne WhatsApp‘a özel bir temizlik aracıyla getiriyor.





MIUI içerisinde bulunan telefon ayarlarından önbellek dosyalarını temizleme ve SMS ya da çağrı engelleme ve gibi işlemleri bugüne kadar zaten yapabiliyorduk. Xiaomi telefonunuzu rahatlatmak için en son MIUI 10 güncellemesiyle gelen WhatsApp Cleaner, WhatsApp’tan gönderip aldığınız dosyaları silmenize olanak sağlıyor.

Silme işleminin gerçeklemesi için WhatsApp görüşmelerinizin MIUI ile yani doğrudan Xiaomi ile paylaşılması gerekir. Çünkü WhatsApp Cleaner mesajlaştığınız kişilere ait dosyaları maalesef ayrı ayrı silmenize olanak sağlamıyor. WhatsApp dosyalarını kişilere özel temizleme işlemi ancak uygulamanın Ayarlar menüsünden yapılabiliyor. WhatsApp içerisinden sırayla Ayarlar’a, Veri ve Depolama Kullanımı’na ve Depolama Kullanımı’na tıklayarak bu işlemi gerçekleştirmek mümkün.

Xiaomi’nin bu hizmetinin 4, 8 ya da 16 GB gibi kısıtlı depolama alanına sahip cihazlar için harika bir çözüm olduğu bir gerçek. Özellikle de WhatsApp uygulamasına ilişkin tüm verileri silmek istediğiniz takdirde çok yararlı. Saklamak istediğiniz fotoğraf, video, belge ve ses dosyalar için ise söz konusu verilerin yedeğini alarak bu hizmetten faydalanabilirsiniz.