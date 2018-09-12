Apple yeni iPhone XR modelini tanıttı. Yeni telefon 6.1 inçlik bir LCD ekrana ve Apple’ın Face ID teknolojisine sahip. Geçen yılki iPhone X’e benzer bir tasarım anlayışını taşıyor. Yeni iPhone XR, Apple için oldukça önemli bir cihaz. iPhone XR fiyatı ve özellikleri de böylece açıklanmış oldu.

6.1 İnç iPhone XR Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Apple cihazdaki 6.1 inç ekran için “Sıvı Retina” ifadesini kullanıyor. iPhone XR ekranı 326 PPI değerinde ve 1792 x 828 ekran çözünürlüğüne sahip. iPhone XR daha büyük bir iPhone XS gibi görünsede bazı tavizler var. Öncelikle çerçeve paslanmaz çelik değil, alüminyum yapıda. iPhone XS’deki gelişmiş IP68 koruması yerine IP67 su ve toz koruması var.





iPhone XR ekranı OLED değil. Ayrıca 3D Touch özelliği yok. Apple, butonsuz MacBook Pro trackpad’ine benzer geri bildirimler sunan yeni bir Haptic dokunmatik sistem sunuyor. iPhone XR, Apple yeni iPhone XR’da “Neural Engine” AI özelliğine sahip ve şirketin geçen yılki modeline göre daha yüksek hız ve performans sunan A12 Bionic çipsetini kullanıyor. iPhone XS ve XS Max modelleri de bu çipseti kullanıyor.

Bu anlamda iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max performans anlamında farklı olmayacak. Büyük boyutuna rağmen, iPhone XR, iPhone 8’e benzer şekilde sadece tek bir arka kameraya sahip. Kamera 12 megapiksel geniş açılı bir lensten oluşuyor. Bu XS modellerinde kullanın kamera ile aynı. Bu tek kamera, arka plan efekti oluşturmak için donanım ve yazılımı birleştiren bir portre modu sunuyor.

Ön tarafta TrueDept teknolojisi ve iPhone XS’de olduğu gibi Face ID özelliği sunuluyor. Bunların yanı sıra Animoji, Memoji ve portre modu ile özçekim gibi çeşitli ortak özellikler mevcut. 7 MP ön kamera yine üç iPhone’da ortak olan bir başka detay. Yeni özçekim kamerası daha hızlı yüz tanıma performansı sunuyor. iPhone XR fiyatı da dikkat çekiyor.

Pil ömrü ön tarafında, Apple iPhone 8 Plus’dan bir buçuk saate kadar daha uzun bir pil vaat ediyor. iPhone XR ayrıca, iPhone 5C‘den bu yana en geniş renk seçeneğini sunacak. Cihaz siyah, beyaz, mavi, mercan, sarı ve kırmızı seçenekleriyle sunulacak. iPhone XR özellikleri böyleydi. iPhone XR fiyatı 749 dolar olacak. Cihaz 19 Ekim’de ön sipariş verilecek ve 26 Ekim’de satışa sunulacak.

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