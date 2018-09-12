Apple, bugün Apple Watch 4 serisi akıllı saatini tanıttı. Üç yıldan daha uzun bir zaman sonra Apple Watch ilk kez büyük bir tasarım değişikliğine gidecek. Saatin ekranı artık yuvarlak kenarlı ve taşıdığı büyük ekran sayesinde neredeyse çerçevesiz. Yüzde 30 daha büyük olan bu ekran ile WatchOS 5 işletim sistemi üzerinde daha fazla bilgi görüntülenebilecek.

Apple Watch 4 Daha Büyük Ekran ile Geliyor





Apple, kullanıcı arayüzünün her bölümünü güncelliyor. Böylece fotoğraflar, haritalar ve takvim gibi uygulamalar daha fazla detayı sergilemek adına yeniden tasarlanmış. Sekiz komplikasyona sahip yeni Apple Watch yüzleri ve ekranla etkileşime giren diğer çeşitli yüzler tanıtılanlar arasında. Ekran daha büyük olsa da genel hacim 3 serisi modelden daha düşük ve önceki nesle göre daha ince.

Digital Touch elden geçirilmiş. Bu sayede artık dokunsal geri bildirime sahip ve kırmızı LTE nokta göstergesi artık bir halka biçiminde. Apple Watch 4’teki hoparlörün yeniden tasarlanması sayesinde artık daha yüksek ses yoğunluğuna ulaşılmış. Saatin önü Sapphire kristal ekran yapısındayken, arka kısmı ise artık siyah seramik yapıda.

Apple, performansı iyileştirmek için özel olarak tasarlanmış yeni bir çift çekirdekli 64 bit S4 işlemcisini kullanıyor. Apple’ın iddiaları performansın önceki modelden iki kat daha iyi olacağı yönünde. Diğer donanım geliştirmeleri arasında güncellenmiş ivmeölçer ve jiroskop bulunuyor.

Bu yeni donanım ile Apple Watch 4 artık düşüşleri tespit edebiliyor ve düşüşün ardından bir dakika hareketsiz kalındığında acil durum servislerine otomatik bir çağrı başlatabiliyor.

Kaynak: https://www.theverge.com/2018/9/12/17847086/new-apple-watch-series-4-price-features-release-date-2018

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