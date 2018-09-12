Akıllı telefon dünyası sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. Apple’ın iPhone X’i tanıtmasından tam bir yıl sonra karşımızda yeni halefi bulunuyor; iPhone XS çentikli OLED ekranı ve tüm yeni özellikleriyle 999 dolardan açıklandı. Böylece şimdiden iPhone X ve iPhone XS karşılaştırması yapılmaya başlandı.

iPhone X ve iPhone XS Karşılaştırması





iPhone X ve iPhone XS kıyaslama tablosuna göz atarak iPhone X’i iPhone XS’e yükseltmeye değer mi ya da iPhone X mi yoksa iPhone XS mi satın almalı daha kolay karar verebilirsiniz. Apple önceki nesil iPhone X fiyatı için indirime gitti ve 999 yerine 749 dolar olarak yeniden tanımladı.

Apple iPhone XS Apple iPhone X Boyut 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Ağırlık 177 gram 174 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

2,436 x 1,125 piksel (458 ppi) 2,436 x 1,125 piksel (458 ppi) İşletim sistemi

iOS 12 iOS 11 Depolama alanı

64 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Yok Yok Ödeme servisleri

Apple Pay Apple Pay İşlemci A12 Bionic A11 Bionic RAM Açıklanmadı 3 GB Kamera Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Video 2,160p at 60 fps, 1,080p at 240 fps 2,160p at 60 fps, 1,080p at 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar Lightning Lightning Parmak izi okuyucu

Yok Yok Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya Açıklanmadı 2,716 mAh Renkler Altın, Gümüş, Uzay Grisi Uzay Grisi, Gümüş Fiyat 1000 dolar 1000 dolar Nereden alınabilir? Apple Apple

iPhone X ve iPhone XS: Performans, Pil Ömrü ve Şarj Karşılaştırması



Apple’ın A12 Bionic çipseti iPhone XS’lerde kullanılan yeni yonga seti olacak. Bu yonga seti iPhone X’deki A11’den yüzde 15 daha hızlı ve yüzde 40 daha az güç tüketiyor. A12’de özellikle oyuncuları memnun edecek artırılmış gerçeklik, grafiksel iyileştirmeler ve geliştirilmiş Nöral Motor gibi yeni özellikler mevcut.

İki cihaz arasındaki hız farkı günlük kullanımda hissedilebilir olacak mı emin değiliz. Ayrıca oyunlar gibi ham işlem gücü isteyen daha zorlu uygulamalarda %15’lik performans artışının akıcılık anlamında belirgin bir etkisi olmayacaktır. Buna rağmen Apple uygulamaların iPhone XS’de yüzde 30’a kadar daha hızlı yükleneceğini öne sürüyor.

iPhone XS’de daha iyi pil ömrü görmeyi bekliyoruz ve Apple, kapasiteyi açıklamamış olsa da, günde ortalama yarım saat daha uzun kullanım sunduğunu söylüyor. Şarj hızları cihazlarda benzer olacak. Zira her iki iPhone da Qi kablosuz şarj destekliyor.

iPhone X ve iPhone XS: Fiyat Karşılaştırması

Apple yeni bir iPhone çıkardığında geçen yılki modellerde fiyat düşürüyor. 64 GB depolama alanına sahip iPhone X 1000 dolar fiyat etiketine sahipti ve bu şimdi 749 dolar yapıldı. 64 GB iPhone XS fiyatı ise 1000 dolar olarak açıklandı.

iPhone X mi, iPhone XS mi? İşte Cevap

Ek çift SIM kart desteği dışında iPhone XS, selefi iPhone X’e kıyasla daha gelişmiş kamera, biraz daha performanslı çipset ve sadece biraz daha uzun batarya ömrü sunuyor. Eğer iPhone X sahibiyseniz gerçekten iPhone XS’e yükseltmek için fazla bir nedeniniz yok. Eğer bu iki cihazdan birini almayı düşünüyorsanız yine iPhone X almak daha akıllıca olacaktır.

iPhone X ve iPhone XS karşılaştırması böyleydi. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşayabilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum