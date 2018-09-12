Apple sıradaki büyük etkinliğinde yeni iPhone’lara dair tüm detayları açıkladı. Bunlar arasında iPhone XS ve iPhone XS Max fiyatı da var. Fiyatların beklentileri yansıttığı söylenebilir.

iPhone XS ve iPhone XS Max Fiyatı Belli Oldu





iPhone XS ve iPhone XS Max akıllı telefonları A12 Bionic çipsetini taşıyor. Küçük kardeşleri iPhone XR de bu yonga setini barındırıyor. Ancak cihazlar hakkında asıl merak edilen şey fiyatları olmuştu. Tahminler 1500 dolara kadar işaret ediyordu.

Ancak iPhone X ile elde edilen zayıf satışlar Apple’a bir ders vermişe benziyor. Zira firma yeni iPhone’larda aslında belirgin bir fiyat artışına gitmedi. Aksine yeni iPhone fiyatlarını aşağıya bile çekti. 6.5 inçlik iPhone XS Max 1099 dolardan açıklandı.

iPhone XS ise yerini aldığı iPhone X’den çok daha gelişmiş özellikler ve yüksek performans sunmasına rağmen 999 dolar fiyat etiketini korudu. Apple bu kez herkesi şaşırtarak daha düşük fiyat etiketine sahip iPhone XR isminde bir telefonunu daha tanıttı. iPhone XR fiyatı ise 749 dolar olarak açıklandı.

Şirket bununla beraber önceki nesil iPhone’ları da içine alan bir görseli büyük ekrana yansıtarak yeni iPhone fiyatlandırmalarına işaret etti. Buna göre iPhone 7 fiyatı artık 449 dolar olacak. iPhone 8 fiyatı ise 599 dolara çekilecek. iPhone X fiyatı ise 999 dolar yerine 749 dolar olacak.

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