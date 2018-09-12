Apple yeni etkinliğinde iPhone XS ve iPhoner XS Max akıllı telefonlarına dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Son bilgiler telefonların kameralarıyla ilgili. Apple’a göre cihazlar “en gelişmiş kameralara” sahip olacaklar. iPhone XS ve iPhone XS Max kamera özellikleri merak uyandırıyor.

iPhone XS ve iPhone XS Max Kamera Özellikleri





Konuşmacı Phil Schiller iPhone kameraları için “dünyanın en popüler kamerası” ifadesini kullandı. İlginç olan şey ise Pixel 2 akıllı telefonunun aslında iPhone X’den daha iyi kamera performansı sunuyor olması. Phil Schiller tahmin ediyoruz ki iPhone X ve Pixel 2 kamera karşılaştırmalarına göz atma şansı bulamamış.

Diğer taraftan Apple yeni cihazlarında çok daha gelişmiş bir kamera kullandığını paylaştı. Firmaya göre bu kameralar profesyonel bir fotoğraf makinesinin yapabildiği birçok şeyi yerine getirebiliyor. iPhone XS ve iPhone XS Max kamerası 12 MP geniş açı lens ve 12 MP telefoto lens olmak üzere iki kameradan oluşacak.

Aynı zamanda iyileştirilmiş True Tone flaş teknolojisine sahip olacaklar. Cihazlar ön tarafta 7 MP RGB bir lens bulunduracak. Buna IR kamera özelliğinde ikincil bir lens eşlik edecek. Kameralar Dot Projector (ya da nokta projektörü) adında bir ışık sensöründen yardım alacak. iPhone XS ve iPhone XS Max ile çekilmiş gerçekten etkileyici bazı fotoğrafları görebilirsiniz. Görünüşe bakılırsa yeni iPhone’lar kamera tarafında oldukça iddialı olacak.

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