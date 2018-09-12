Apple yeni nesil iPhone’larını duyurdu ve bunlardan bir tanesi bu zamana kadar görülmüş en büyük iPhone olacak. Tasarımları bir önceki iPhone ile neredeyse aynılar ancak iki ana fark var: Birincisi, her ikisi de, geçen senenin aksine altın renk seçeneği ile geliyor ve daha önemlisi modellerden biri gerçekten çok büyük. iPhone XS Max sadece gelmiş geçmiş en büyük ekranlı iPhone değil, aynı zamanda piyasadaki en büyük ekranlı telefonlardan biri olacak. iPhone XS ve XS Max resmen burada.

iPhone XS ve XS Max Resmen Duyuruldu!





Tim Cook yeni iPhone XS ve iPhone XS Max‘i “şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş iPhone” olarak tanımladı. Apple, iPhone’lar için yeni bir ekran boyutunu tanıttığı son tarih 2014 yılıydı. Firma iPhone 6 ve 6 Plus’ı piyasaya sürdü ve böylece iPhone ekranlarında bir devrime gidildi. Her iki model de, Apple için oldukça önemliydi zira son iki yıl dört inç ekranlı telefonlar ile geride bırakılmıştı.

Apple küçük ekranlı telefonları ile sıkışıp kalmış ve Android’li rakipleri 5.5 inç ekranlı modellere çoktan yönelmişti. Bu günümüzde de gerçekleşmeye devam ediyor ve Apple genel olarak bu eğilime ayak uydurmak istiyor. 7 inç ekranlı telefonları bile görmeye başladığımız bugünlerde 6.5 inç iPhone MAX isabetli bir hareket olmuş.

Kaynak: https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/9/12/17843330/new-iphone-xs-max-release-date-screen-features-specs-apple-2018

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