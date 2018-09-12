Apple gerçekleştirmekte olduğu yeni etkinliğinde iPhone XS ve iPhone XS Max akıllı telefonlarını tüm dünyaya tanıttı. Tanıtımda merakla beklenen The Elder Scrolls: Blades için de bir demo oynanışı gösterildi.

The Elder Scrolls: Blades iPhone’lara Özel Olarak Geliyor





Popüler seri The Elder Scrolls’un mobil uyarlaması The Elder Scrolls: Blades görünüşe bakılırsa iPhone’lara özel olacak. Aktarılanlara göre oyun bu sonbahar ayında piyasaya çıkacak ve önce App Store’a giriş yaparak iPhone kullanıcılarına sunulacak.

The Elder Scrolls: Blades, Bethesda Game Studios‘un kendi oyun serisi ve Bethesda Softworks ile ortaklaşa geliştirdiği bir aksiyon rol yapma oyunu. Elder Scrolls serisinin önemli bir parçası. Blades, 2018’de Android ve iOS cihazlar için yayınlanması planlanan ücretsiz bir mobil oyun olacak.

Blades, üç ana oyun moduna sahip: Abyss, Arena ve Town. Abyss, oyuncunun sonsuz bir zindanda olabildiğince ilerlemeye çalıştığı bir roguelike deneyimi sunuyor. Arena ise iki oyuncunun birbiriyle savaştığı çok oyunculu bir mod. Son olarak Town, oyuncunun hikayede ilerleyebileceği, görev alabileceği ve oyuncu olmayan karakterlerle (NPC) karşılaşabileceği bir merkez olacak.

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