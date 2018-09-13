Akıllı saatiniz Apple Watch’ta ekranın daha uzun süre açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Ekranın sürekli kapanmasından rahatsız oluyorsanız ekranın açık kalma süresini ayarlayarak ekranın daha uzun süre açık tutabilirsiniz.

Apple Watch’ta Ekranı Daha Uzun Süre Açık Tutmak

Apple Watch’ta ekranı daha uzun süre açık tutmak için akıllı saatinizde Ayarlar bölümüne girin. Buradaki seçeneklerden Genel‘e tıklayın ve Uyandırma Ekranı‘nı seçin. Ekranda aşağı doğru ilerleyin ve 70 Saniye Boyunca Uyanık Kal‘ı seçin.

Böylece Apple Watch, ekrana dokunduğunuzda hemen kapanmayacak 70 saniye boyunca açık kalacaktır. Apple Watch’ta bilek tespiti varsa bileğinizi yüzünüzden çevirdiğinizde ekran otomatik olarak kapanacaktır. Ekranın açık kalması için el bileği tespiti özelliği aktif olan Apple Watch’ı yüzünüze doğru tutmanız gerekmektedir.





Apple Watch ekranının açık kalma süresini uzun tutarak saat içindeki bir uygulamada daha uzun süre vakit geçirebilir, saat ekranındaki metinleri herhangi bir etkileşim olmadan ekran kapanmadan okuyabilirsiniz.

Ekran süresinin uzun süre açık kalması akıllı saatinizin pil tüketiminde yüzünüzü güldürmeyebilir. Eğer ekran süresinin uzun süre açık kaldığında pili tükettiğinden hoşnut değilseniz ekranın açık kalma süresini 15 saniyeye düşürebilirsiniz. Bunu da Ayarlar > Genel > Uyandırma Ekranı’na giderek yapabilirsiniz.

Apple Watch hakkında tüm ipuçlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

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