Huawei MediaPad M5 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Çin merkezli teknoloji firması Huawei’nin güncel tablet modeli MediaPad M5’te ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Huawei MediaPad M5 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Tableti en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın. (Huawei ve Honor bootloader kilidi kaldırmayı sağlayan servisini sonlandırdığı için kod talebinizi mobile@Huawei.com & huaweifans@huawei.com mail adreslerine yapın ya da ücretli DC-unlocker servisini kullanın.)

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Tableti USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.





TWRP recovery imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca tableti yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

Magisk dosyasını indirin ve tablete transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın. İşlem tamamlanınca tableti yeniden başlatabilirsiniz.

Cihaz açılınca Magisk Manager kurulum dosyasını cihaza aktarın ve üzerine dokunup tablete yüklenmesini sağlayın. Tableti yeniden başlatın.

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