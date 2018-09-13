İki akıllı telefon. Biri Türkiye’de en çok satın alınan akıllı telefonlardan ve diğeri ise henüz yeni tanıtılan daha ekonomik Apple iPhone. Peki hangisi daha iyi? iPhone XR ve Huawei P20 Pro karşılaştırması size yardımcı olacak.

iPhone XR ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması





Huawei P20 Pro ve iPhone XR farklı fiyat etiketlerine sahip. iPhone XR fiyatı 749 dolar iken Huawei P20 Pro 900-950 dolardan bulunabiliyor. iPhone XR herhangi bir kulaklık girişiyle gelmiyor ve bu nedenle 79 TL’lık ek bir Apple dongle’ı satın almanız gerekiyor. Diğer yandan P20 Pro’da böyle bir sorun yok ve cihaz sık sık indirime girebiliyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alma olur? iPhone XR mı yoksa Huawei P20 Pro mu?

Apple iPhone XR Huawei P20 Pro Boyut 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 194 gram 180 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD Retina ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1792 x 828 piksel (326 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

iOS 12 Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Yok Var Ödeme servisleri

Apple Pay Huawei Pay İşlemci A12 Bionic HiSilicon Kirin 970 RAM Açıklanmadı 6 / 8 GB Kamera Tek 12 MP (f/1.8) arka, 7 (f/2.2) MP FaceTime HD ön Çift 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p@60 fps, 1080p@240 fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar Lightning USB Type-C Parmak izi okuyucu

Yok Var Su dayanıklılığı

IP67 IP67 Batarya Açıklanmadı 4000 mAh Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Alaca karanlık, Siyah, Gece Yarısı Mavisi, Pembe Altın Fiyat 749 dolar 740 dolar Nereden alınabilir? Apple Apple

iPhone XR, RAM tarafında büyük ihtimalle daha küçük rakamlarla gelecek. Ancak Android ve iOS, RAM yönetimini farklı şekilde ele alıyor o nedenle bunu doğrudan karşılaştırmak mümkün değil. Diğer yandan iPhone XR çok daha güçlü bir çipsete sahip ve bu nedenle oyun gibi yoğun işlem gücü isteyen uygulamalarda Huawei P20 Pro’nun önünde olacaktır.

Huawei P20 Pro’nun cazip özellikleri ise üçlü arka kamerası, daha yüksek ekran gövde oranı, daha ince ve genel olarak daha hafif bir cihaz olması. iPhone XR oldukça büyük bir çentikle geliyor ve optimize edilmemiş uygulamalarda ekran hayli küçülebiliyor. P20 Pro’nun diğer bir önemli avantajı ise 4000 mAh bataryası.

iPhone XR mı Huawei P20 Pro mu? Son Karar

Ülkemizde Apple cihazlarda yapılan son fiyat artışıyla beraber iPhone XR fiyatının P20 Pro’ya yakın ya da eşit olacağı söylenebilir. Eğer oyun performansı sizin için çok önemli değilse, daha yüksek depolama alanı ve daha büyük ekran gövde oranı ile Huawei P20 Pro almak mantıklı bir seçim olabilir. Eğer PUBG ya da Fortnite gibi oyunlar oynamayı seviyor ve yakın zamanda çıkacak olan The Elder Scrolls: Blades‘i merakla bekliyorsanız o halde iPhone XR almanızı öneririz.

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