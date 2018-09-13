Apple uzun zamandır beklenen yeni iPhone akıllı telefonlarını tanıttı. iPhone XR bunlar arasında en dikkat çekeni oldu. iPhone XR 749 dolar etiketiyle iPhone X ile aynı fiyata sahip. Bu anlamda iPhone XR ve iPhone X karşılaştırması büyük merak konusu.

iPhone XR ve iPhone X Karşılaştırması

Yeni iPhone’lar teknik olarak geçen yılın iPhone X’leri karşısında bir tür yükseltme getiriyor. Cihazlar daha gelişmiş çipsete ve kamera özelliklerine sahip. Bu nedenle iPhone XR ve iPhone X karşılaştırması en çok merak edilenler arasında. Zira iPhone X’e gelen 250 dolarlık indirim ile birlikte bu iki cihazın fiyatı eşitlenmiş oldu.

Apple iPhone XR Apple iPhone X Boyut 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Ağırlık 194 gram 174 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD Retina ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1,792 x 828 piksel (326 ppi) 2,436 x 1,125 piksel (458 ppi) İşletim sistemi

iOS 12 iOS 11 Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Yok Yok Ödeme servisleri

Apple Pay Apple Pay İşlemci A12 Bionic A11 Bionic RAM Açıklanmadı 3 GB Kamera Tek 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Video 2,160p at 60 fps, 1,080p at 240 fps 2,160p at 60 fps, 1,080p at 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar Lightning Lightning Parmak izi okuyucu

Yok Yok Su dayanıklılığı

IP67 IP67 Batarya Açıklanmadı 2,716 mAh Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Uzay Grisi, Gümüş Fiyat 749 dolar 749 dolar Nereden alınabilir? Apple Apple

iPhone XR ve iPhone X, Hangisini Almalı?

iPhone XR, iPhone X karşısında daha büyük ekran ve daha performanslı çipsetle öne çıkıyor. Aynı zamanda yeni olması daha uzun süre yazılım güncellemesi alacağını gösteriyor. iPhone X ise daha hafif ve daha kompakt bir cihaz. Ayrıca çift kameraya sahip ve AMOLED ekranla geliyor.

Kamera performansında belirgin bir farkın olmadığı ve PPI değeri ile ekran teknolojisinin gerçek hayatta hissedilir bir etki yaşatmayacağı düşünüldüğünde yeni çipsetli ve büyük ekranlı iPhone XR ile gitmek daha mantıklı olacaktır.

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