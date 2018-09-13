Apple, bugün en yeni nesil iPhone, XS ve iPhone XS Max akıllı telefonlarını duyurdu. Modeller bir önceki iPhone’larla birçok ortak özelliği paylaşıyor. Bunlar arasında geçtiğimiz yıl tanıtılan Face ID ve Portre Modu gibi işlevler yer alıyor. Apple’ın “devrimsel” olarak gördüğü iPhone XS’in yeni kamera özellikleri aslında birkaç yıldır Android’de bulunuyordu.

iPhone XS’in Kamera Özelliği Android’de Yıllardır Bulunuyor





Yeni iPhone’larla gelen en büyük yükseltmelerden bir, Apple’ın yeni A12 Bionic işlemcisine geçmiş olması. Bu işlemcinin A11’den yüzde 15 daha hızlı olduğu söyleniyor. Tüm bu özellikler şu anda 749 dolarlık en ucuz iPhone XR’dan, 1099 dolar fiyat etiketli en büyük 6.5 inç iPhone XS Max’a kadar tüm cihazlarda ortak olarak sunuluyor.

Tanıtımda Apple’ın uzunca üzerinde durduğu ve öne çıkarmaya çalıştığı özelliklerden biri de Portre modunda fotoğraf çekildikten sonra alan derinliğini manuel olarak ayarlanmasıydı. Apple’ın “hiçbir kamerayla bu mümkün olmadı” iddialarına rağmen, aslında birkaç yıldır Huawei ve Nokia gibi Android telefonlarda bu özellik sunuluyordu. Yine sözü edilmediği gibi, Apple’ın bahsettiği yeniden odaklama teknolojisi esasında ilk kez 2012 yılında Lytro şirketi tarafından tanıtılmıştı.

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