En yakınınızdaki bir Apple Store’a gittiğiniz takdirde şu anda iPhone için pil değişimi işlemini oldukça ucuza yaptırabilirsiniz. Ancak 2018’i geride bırakmamızla birlikte batarya fiyatları da değişecek. İşte yeni iPhone pil değişimi fiyatları.

Yeni iPhone Pil Değişimi Fiyatları Açıklandı





Apple, iPhone pil değişimi sayfasını 1 Ocak 2019 itibariyle uygulamaya konacak fiyatları yansıtması için güncelledi. Değişikliklere bakılırsa iPhone batarya değişimi artık eskisi kadar ucuz olmayacak.

Pil servisi 2019 garantili iPhone pil değişimi 2019 garantisiz iPhone pil değişimi iPhone Xs, iPhone Xs Max,

iPhone XR, iPhone X 0 TL 499 TL iPhone SE,

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iPhone 8, iPhone 8 Plus 0 TL 349 TL Tüm diğer modeller 0 TL 599 TL

31 Aralık 2018’e kadar iPhone 6 ve sonrası için garanti kapsamı dışında batarya değişimi yaptırmak 219 TL. Eğer siz de pil değişimi yaptırmayı düşünüyorsanız bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Zira 219 TL fiyatlandırması iPhone X için de geçerli ve 31 Aralık 2018’den sonra yeni iPhone X batarya değişim ücreti 499 TL olacak.

Apple genellikle pil sağlığı %80’in altına düşen iPhone’lara değişim yapıyor. Ancak siz yine şansınızı deneyebilir ve bu fiyat politikası değişikliğinden etkilenmeden önce iPhone bataryanızı değiştirebilirsiniz. Bataryalar tüketim ürünüdür ve bu nedenle zamanla yenilenmeleri gerekebilir.

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