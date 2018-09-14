3D Touch ilk kez geçtiğimiz yıllarda tanıtılan iPhone’larda birçok işlemi daha pratik ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bir özellik. Tıpkı fotoğraflarınızı görüntülemek istediğinizde galeri uygulamanıza sertçe basarak açılan menüden fotoğrafları seçmeniz gibi. Ancak iPhone XR 3D Touch’ın gereksiz olduğunu gösterdi. Neden mi? Açıklayalım.

iPhone XR 3D Touch’ın Gereksiz Olduğunu Gösterdi





3D Touch telefonun kullanıcı arayüzünü tamamen yeniden şekillendirme potansiyeli olan etkileyici bir fikirdi. Ve şimdi, tanıtıldıktan üç yıl sonra, Apple bu özelliği aşamalı olarak kaldırma yoluna gidiyor.

Hem yeni iPhone XS hem de XS Max, 3D Touch içeriyorken, Apple bu özelliği iPhone XR’ye dahil etmemeyi seçti. Evet, bu telefon daha ucuz ve Apple’ın bazı özellikleri çıkarması bekleniyordu. Ancak 3D Touch, iPhone XR’nin fiyat aralığındaki modellerde çok uzun zamandan beri vardı. Bu yüzden maliyet tasarrufundan daha çok planlı bir hamle gibi görünüyor.

3D Touch’ın hep birkaç temel sorunu oldu. Birincisi, kullanımı genellikle farenin sağ tıklaması gibi çalışıyordu ki bu da farelerine ya da trackpad’lerine özel sağ düğme koymayı reddeden bir şirket için garip. Ancak bu sağ tıklama menüsünü kullanarak seçim yapmak nadiren daha hızlı ya da esasen daha kullanışlı olmuştur. Sadece ikona basıp gitmek istediğiniz yere el yordamıyla ulaşmak çoğu zaman daha hızlı gerçekleşti.

Phil Schiller: “Mühendislik anlamında, 3D Touch’ın yaptığı şeyi yapan bir ekran üretmek için gerekli donanım inanılmaz derecede güç” diyor. “Ve biz tüm bir yılımızı, hatta iki, insanların kullanmayacağı bir şey yapan bir özelliği üretmek için çok büyük miktarda maliyet ve yatırım ile geçirdik. Yaptığınız şey sadece bir demo özellikse ve bir ay sonra onu kullanan kimse kalmadıysa, bu büyük bir mühendislik kaybıdır.”

Diğer bir sorun ise insanların hangi uygulamaların 3D Touch desteklediğini bilmemeleri. iPhone bu konuda size bir ipucu vermiyor ve çoğu kullanıcı favori uygulamaları hariç diğer tüm uygulamalarda bu özelliği çoğu zaman görmezden geliyor. Hal böyle olunca 3D Touch’ın genel kullanım oranı oldukça düşük düzeylerde kalıyor ve geliştiriciler uygulamalarına 3D Touch desteği koymak için zaman ve kaynak harcamayı gerekli görmüyor.

3D Touch her telefona entegre edilebiliyor. Hatta bunun için iPhone’da olduğu gibi özel bir donanıma ihtiyaç bile yok. Örneğin, bu özellik Android’de uzunca basılarak kullanılıyor. Instagram’ın Android’de sunduğu “3D Touch” özelliği orijinalinden çok daha hızlı çalışıyor. Tek yapmanız gereken Instagram simgesine bir süre dokunmak ve açılan menüden seçim yapmak.

Kısacası iPhone XR ile 3D Touch’ın gitmiş olması bizlere gelecek iPhone’lar hakkında ipucu veriyor. Kim bilir belki Apple daha gelişmiş bir özellik ile karşımıza çıkabilir. Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile telefonu yanlarından sıktığınızda ek menü özelliklerine erişiyorsunuz. 3D Touch çözümünden çok daha pratik ve etkileyici olduğu söylenebilir.

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