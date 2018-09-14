REKLAMLAR

iPhone XR, Apple’ın bu zamana kadar çıkardığı fiyat / performans anlamında en iddialı telefonu. Cihaz kendinden ortalama 250 dolar yüksek fiyata sahip kardeşleriyle aynı donanım ve özellikleri paylaşıyor. Galaxy S9 ise Samsung’un kompakt telefon çözümü. Peki hangisi alınmalı? iPhone XR ve Galaxy S9 karşılaştırması bize bunu söyleyecek.

iPhone XR ve Galaxy S9 Karşılaştırması

REKLAMLAR



iPhone XR bu yıla damgasını vuran iPhone oldu. Cihaz A12 Bionic yonga seti ile geliyor ve geçtiğimiz yılın A11’den %40 daha az güç tüketirken %15 daha fazla performans veriyor. A11 hali hazırda piyasadaki tüm telefonlardan daha hızlıydı. Galaxy S9 ise Exynos 9810 ile geliyor ve daha mütevazi bir performans sunuyor.

Apple iPhone XR Samsung Galaxy S9

Boyut 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm Ağırlık 194 gram 163 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD Retina ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.792 x 828 piksel (326 ppi) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi) İşletim sistemi

iOS 12 Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Yok Yok Ödeme servisleri

Apple Pay Samsung Pay İşlemci A12 Bionic Samsung Exynos 9810 RAM Açıklanmadı 6 GB Kamera Tek 12 MP (f.18) arka, 7 MP (f2.2) FaceTime HD ön Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar Lightning USB Type-C Parmak izi okuyucu

Yok Var Su dayanıklılığı

IP67 IPX8 Batarya Açıklanmadı 3000 mAh Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Gri, Mor, Mavi, Siyah Fiyat 749 dolar 730 dolar Nereden alınabilir? Apple Samsung

iPhone XR mi Almalı Galaxy S9 mı? İşte Yanıtı

iPhone XR kullandığı A12 Bionic yonga seti ile Galaxy S9’dan çok daha performanslı bir ürün. Ancak bunun günlük kullanıma belirgin etkisi olmayacaktır. A12 Bionic’in gücü oyun gibi ham işlem gücü gerektiren uygulamalarda anlaşılıyor.

REKLAMLAR

Galaxy S9 küçük bir ekrana sahip ancak %4.14 gibi daha yüksek gövde oranı sunuyor. Cihazın asıl öne çıktığı nokta ise hafifliği. iPhone XR’den tam 31 gram daha hafif. Bu da taşınabilirlik anlamında cihazı çok iyi bir noktaya yerleştiriyor. Galaxy S9 aynı zamanda daha ucuz. Eğer oyun oynamakla ilgilenmiyorsanız o halde Galaxy S9 en doğru seçim olacaktır. Ancak tam tersi geçerliyse çok daha güçlü olan iPhone XR’yi almalısınız.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum