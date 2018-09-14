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iPhone XR ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

iPhone XR ve S9 Plus Karşılaştırması
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iPhone XR, Apple’ın yeni bütçe dostu telefonu olarak dikkat çekiyor. En azından diğer iPhone’lara göre ucuz olduğu söylenebilir. Cihaz kesinlikle en alınabilir telefonlardan değil ancak fiyatına göre güçlü bir donanıma sahip. Samsung Galaxy S9 Plus ise sevilen bir diğer telefon. Peki hangisi daha iyi? iPhone XR ve Samsung Galaxy S9 Plus karşılaştırması bize tam olarak bunu söyleyecek.

iPhone XR ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

iPhone XR ve S9 Plus Karşılaştırması

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iPhone XR kardeşleri iPhone XS ve XS Max ile beraber tanıtıldı ve onlardan ortalama %30 daha ucuz. Ancak aynı kamera ve donanım performansını sunuyor. Bu da kendisini çok daha cazip bir cihaz kılıyor. Daha zengin renk seçenekleri de unutulmamalı. Samsung Galaxy S9 Plus ise son zamanların en çok tercih edilen telefonlarından. Peki iPhone XR mi Samsung Galaxy S9 Plus mı daha iyi bir satın alma olurdu?

Apple iPhone XR Samsung Galaxy S9 Plus
Boyut 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlık 194 gram 189 gram
Ekran boyutu 6.1 inç LCD Retina ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 1.792 x 828 piksel (326 ppi) 1.440 x 2960 piksel (531 ppi)
İşletim sistemi
 iOS 12 Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB
MicroSD kart desteği
 Yok Yok
Ödeme servisleri
 Apple Pay Samsung Pay
İşlemci A12 Bionic Samsung Exynos 9810
RAM Açıklanmadı 6 GB
Kamera Tek 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Çift 12 MP arka, 8 MP ön
Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5
Yuvalar Lightning USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Yok Var
Su dayanıklılığı
 IP67 IPX8
Batarya Açıklanmadı 3500 mAh
Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Gri, Mor, Mavi, Siyah
Fiyat 749 dolar 1000 dolar
Nereden alınabilir? Apple Samsung

iPhone XR mi Almalı Samsung Galaxy S9 Plus mı? İşte Cevap

iPhone XR kullandığı A12 Bionic yonga seti ile Galaxy S9 Plus’tan çok daha performanslı bir ürün. Ancak bunun günlük kullanıma pek bir yansıması olmuyor. A12 Bionic’in sunduğu ekstra gücü video oyunları gibi ham işlem gücü isteyen uygulamalarda görebilirsiniz.

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Ancak Galaxy S9 Plus biraz daha büyük bir ekran ve daha yüksek gövde oranı ile geliyor. Her ne kadar bu fark sadece yüzde 3,6 olsa da. Diğer yandan Galaxy S9 Plus IPX8 su korumasına sahip. IP67 karşısında daha üstün bir sertifika. Ekran çözünürlüğü ve PPI oranları önemli ancak bunların günlük kullanıma belirgin bir katkısı olmayacaktır. Eğer daha ucuz ve daha performanslı bir cihaz arıyorsanız iPhone XR en doğru seçim olabilir.

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