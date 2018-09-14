Apple’ın bu yıl tanıttığı iPhone modelleri arasında iPhone XS Max en pahalısı oldu. Cihaz 1100 dolar fiyat etiketine sahip ve üst depolama alanlarına çıktıkça bu daha da yükseliyor. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9’u bir süredir rakipsizdi. iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 karşılaştırması bize cihazlar hakkında fikir veriyor.
iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 Karşılaştırması
iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 birbirine yakın fiyat etiketlerine sahip iki cihaz. XS Max ilk bakışta daha büyük ekranı ile öne çıkıyor. Aynı zamanda biraz daha yüksek gövde oranına sahip ve daha ince. Note 9 ise yüksek çözünürlüğü, bataryası ve daha gelişmiş diyafram açıklığı sunan kameralarıyla dikkat çekiyor. Peki iPhone XS Max mi Note 9 mu daha iyi?
|Samsung Galaxy Note 9
|iPhone XS Max
|Boyut
|161.9 x 76.4 x 8.8 mm
|157.5 x 77.4 x 7.7 mm
|Ağırlık
|201 gram
|208 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|6.5 inç Super Retina OLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|2.960 x 1.440 piksel (516 ppi)
|2.688 x 1.242 piksel (458 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|iOS 12
|Depolama alanı
|128 GB, 256 GB
|64 GB, 256 GB, 512 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Yok
|Ödeme servisleri
|Samsung Pay
|Apple Pay
|İşlemci
|Samsung Exynos 9810
|A12 Bionic
|RAM
|6 GB
|Açıklanmadı
|Kamera
|Çift 12 MP arka, 8 MP ön kamera
|Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|Lightning
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Yok (Face ID)
|Su dayanıklılığı
|IPX8
|IP68
|Batarya
|4000 mAh
|Açıklanmadı
|Renkler
|Bakır, Mavi, Siyah
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın
|Fiyat
|1100 dolar
|1100 dolar
|Nereden alınabilir?
|Samsung
|Apple
iPhone XS Max mi Note 9 mu Almalı? İşte Sonuç
Galaxy Note 9 daha kalın ancak daha hafif ve daha iyi lenslere sahip bir amiral gemisi. Bataryası 4000 mAh ve dolayısıyla oldukça büyük. iPhone XS Max ise ince gövdesi ve A12 Bionic yonga setiyle dikkat çekiyor. Bu yonga seti Note 9’dan daha yüksek performans sunuyor.
Günlük kullanımda belirgin bir farkları yok. XS Max’in ekranı ve gövde oranı daha yüksek. Fiyatlandırmaları aynı olsa da, Apple ürünleri ülkemizde bir süredir daha pahalı olmaya başladı. Eğer bolca oyun oynamaktan hoşlanmıyorsanız o halde iPhone XS Max seçmek için bir nedeniniz olmayacak.
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