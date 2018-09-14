in Konular

iPhone XS Max ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 Karşılaştırması
REKLAMLAR

Apple’ın bu yıl tanıttığı iPhone modelleri arasında iPhone XS Max en pahalısı oldu. Cihaz 1100 dolar fiyat etiketine sahip ve üst depolama alanlarına çıktıkça bu daha da yükseliyor. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9’u bir süredir rakipsizdi. iPhone XS Max ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması bize cihazlar hakkında fikir veriyor.

iPhone XS Max ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 Karşılaştırması

REKLAMLAR


iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 birbirine yakın fiyat etiketlerine sahip iki cihaz. XS Max ilk bakışta daha büyük ekranı ile öne çıkıyor. Aynı zamanda biraz daha yüksek gövde oranına sahip ve daha ince. Note 9 ise yüksek çözünürlüğü, bataryası ve daha gelişmiş diyafram açıklığı sunan kameralarıyla dikkat çekiyor. Peki iPhone XS Max mi Samsung Galaxy Note 9 mu daha iyi?

Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS Max
Boyut 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 157.5 x 77.4 x 7.7 mm
Ağırlık 201 gram 208 gram
Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 6.5 inç Super Retina OLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 2.960 x 1.440 piksel (516 ppi) 2.688 x 1.242 piksel (458 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.1 (Oreo) iOS 12
Depolama alanı
 128 GB, 256 GB 64 GB, 256 GB, 512 GB
MicroSD kart desteği
 Var Yok
Ödeme servisleri
 Samsung Pay Apple Pay
İşlemci Samsung Exynos 9810 A12 Bionic
RAM 6 GB Açıklanmadı
Kamera Çift 12 MP arka, 8 MP ön kamera Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön
Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5
Yuvalar USB Type-C Lightning
Parmak izi okuyucu
 Var Yok (Face ID)
Su dayanıklılığı
 IPX8 IP68
Batarya 4000 mAh Açıklanmadı
Renkler Bakır, Mavi, Siyah Uzay Grisi, Gümüş, Altın
Fiyat 1100 dolar 1100 dolar
Nereden alınabilir? Samsung Apple

iPhone XS Max mi Samsung Galaxy Note 9 mu Almalı? İşte Sonuç

Galaxy Note 9 daha kalın ancak daha hafif ve daha iyi lenslere sahip bir amiral gemisi. Bataryası 4000 mAh ve dolayısıyla oldukça büyük. iPhone XS Max ise ince gövdesi ve A12 Bionic yonga setiyle dikkat çekiyor. Bu yonga seti Note 9’dan daha yüksek performans sunuyor.

REKLAMLAR

Günlük kullanımda belirgin bir farkları yok. XS Max’in ekranı ve gövde oranı daha yüksek. Fiyatlandırmaları aynı olsa da, Apple ürünleri ülkemizde bir süredir daha pahalı olmaya başladı. Eğer bolca oyun oynamaktan hoşlanmıyorsanız o halde iPhone XS Max seçmek için bir nedeniniz olmayacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

REKLAMLAR