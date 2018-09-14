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Apple’ın bu yıl tanıttığı iPhone modelleri arasında iPhone XS Max en pahalısı oldu. Cihaz 1100 dolar fiyat etiketine sahip ve üst depolama alanlarına çıktıkça bu daha da yükseliyor. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9’u bir süredir rakipsizdi. iPhone XS Max ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması bize cihazlar hakkında fikir veriyor.

iPhone XS Max ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

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iPhone XS Max ve Galaxy Note 9 birbirine yakın fiyat etiketlerine sahip iki cihaz. XS Max ilk bakışta daha büyük ekranı ile öne çıkıyor. Aynı zamanda biraz daha yüksek gövde oranına sahip ve daha ince. Note 9 ise yüksek çözünürlüğü, bataryası ve daha gelişmiş diyafram açıklığı sunan kameralarıyla dikkat çekiyor. Peki iPhone XS Max mi Samsung Galaxy Note 9 mu daha iyi?

Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS Max

Boyut 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 157.5 x 77.4 x 7.7 mm Ağırlık 201 gram 208 gram Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 6.5 inç Super Retina OLED ekran Ekran çözünürlüğü

2.960 x 1.440 piksel (516 ppi) 2.688 x 1.242 piksel (458 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) iOS 12 Depolama alanı

128 GB, 256 GB 64 GB, 256 GB, 512 GB MicroSD kart desteği

Var Yok Ödeme servisleri

Samsung Pay Apple Pay İşlemci Samsung Exynos 9810 A12 Bionic RAM 6 GB Açıklanmadı Kamera Çift 12 MP arka, 8 MP ön kamera Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C Lightning Parmak izi okuyucu

Var Yok (Face ID) Su dayanıklılığı

IPX8 IP68 Batarya 4000 mAh Açıklanmadı Renkler Bakır, Mavi, Siyah Uzay Grisi, Gümüş, Altın Fiyat 1100 dolar 1100 dolar Nereden alınabilir? Samsung Apple

iPhone XS Max mi Samsung Galaxy Note 9 mu Almalı? İşte Sonuç

Galaxy Note 9 daha kalın ancak daha hafif ve daha iyi lenslere sahip bir amiral gemisi. Bataryası 4000 mAh ve dolayısıyla oldukça büyük. iPhone XS Max ise ince gövdesi ve A12 Bionic yonga setiyle dikkat çekiyor. Bu yonga seti Note 9’dan daha yüksek performans sunuyor.

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Günlük kullanımda belirgin bir farkları yok. XS Max’in ekranı ve gövde oranı daha yüksek. Fiyatlandırmaları aynı olsa da, Apple ürünleri ülkemizde bir süredir daha pahalı olmaya başladı. Eğer bolca oyun oynamaktan hoşlanmıyorsanız o halde iPhone XS Max seçmek için bir nedeniniz olmayacak.

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