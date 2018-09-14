Yeni iPhone’ları almayı düşünmek bile cüzdanımızda koca bir delik açarken, iPhone XS ve XS Max yurt dışında satın alınabilecek en pahalı telefonlar arasında bulunuyor. Geçen sene iPhone X ile ilk kez 1000 dolarlık bir amiral gemisi gördük. Bu yıl iPhone XS Max ile bu rekor 1100 dolara ulaştı. Peki iPhone XS Max’in fiyatı diğer ülkelerde nasıl?

iPhone XS Max’in Fiyatı Diğer Ülkelerde Nasıl?





Geçen yıl olduğu gibi, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlar Apple’ın en yeni cihazları için rakiplerinden çok daha fazla ödeme yapacak. En ucuz iPhone XS İtalya’da 1.389 dolardan başlıyor. Benzer şekilde, İtalya’da iPhone XS Max’i 512 GB depolama alanıyla satın alanlar ise 1.971 dolar ödüyorlar.

ABD dışındaki ülkelerde iPhone satın almak cüzdanları büyük bir rejime sokuyor. iPhone X’in 1000 dolarlık başlangıç fiyatı Rusya ve Polonya gibi yerlerde 1.300 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ülkemizde henüz yeni yansımaları görülen Apple ürünlerindeki fiyat değişikliği de bunun daha farklı bir örneği.

Ülke iPhone X çıkış fiyatı iPhone XS (64 GB) iPhone XS Max (512 GB) ABD 999 dolar 999 dolar 1.449 dolar Japonya 1.008 dolar 1.008 dolar 1.473 dolar Hong Kong 1.094 dolar 1.095 dolar 1,592 dolar Çin 1.224 dolar 1.269 dolar 1,868 dolar Rusya 1.380 dolar 1.292 dolar 1,868 dolar Birleşik Krallık 1.322 dolar 1.309 dolar 1,898 dolar Polonya 1.385 dolar 1.352 dolar 1,956 dolar İtalya 1.416 dolar 1.389 dolar 1,971 dolar

Apple’ın yeni telefonlarının ABD dışında pahalıya mal olmaya devam ettiği doğru olsa da, iPhone XS ve XS Max fiyatlarına tekrar göz attığımızda, iPhone X’den bu yana bir düşüş yaşandığını görülüyor. Örneğin, Rusya’da iPhone XS 1.292 dolara mâl oluyor ki bu iPhone X’in geçen yılki fiyatının 100 dolar aşağısı demek. Polonya’da ise 1.352 dolar ve bu da 30 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

Bahsi geçen ülkelerde iPhone gibi yurt dışı malları için yüzde 5 ila 10 arasında gelir vergisi uygulanıyor. ABD’li vatandaşlar vergiler dahil edildiğinde temel iPhone XS modeli için en çok 1.099 dolar ödüyorlar. Ancak geçen yıl olduğu gibi ABD dışında, iPhone’un o kadar da pahalı olmadığı yerler de var. Japonya, iPhone XS için 1.008 dolar veriyor. Kanada ise benzer şekilde 1.059 dolar ödemek zorunda.

Samsung Galaxy Note 9 geçtiğimiz sene 999 dolardan çıkış yaptığında dünyada benzer ancak biraz daha iyi bir tabloyla karşılaşıldı. İlginç şekilde en pahalı Note 9, Samsung’un kendi ülkesi Güney Kore‘deydi. Cihaz 1.206 dolardan alıcı buldu. Polanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerde ise bu 1.180 dolar oldu.

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