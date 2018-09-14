Apple bu yılki iPhone modellerini tanıttı. İçlerinden iPhone XS ve iPhone XS Max en pahalı iki telefon olarak öne çıkıyor. iPhone XS ve iPhone XS Max karşılaştırması bize cihazlar hakkında merak edilen her şeyi açıklıyor.
iPhone XS ve iPhone XS Max Karşılaştırması
iPhone XS ve XS Max arasında net bir fiyat farkı var. Bu yaklaşık olarak 100 dolar ve bunun ülkemize yansıması en az 900 lira olabilir. Peki hangi cihaz daha iyi bir satın alma olurdu? İşte cevabı.
|Apple iPhone XS
|Apple iPhone XS Max
|Boyut
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|157.5 x 77.4 x 7.7 mm
|Ağırlık
|177 gram
|208 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super Retina OLED ekran
|6.5 inç Super Retina OLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|2.436 x 1.125 piksel (458 ppi)
|2.688 x 1.242 piksel (458 ppi)
|İşletim sistemi
|iOS 12
|iOS 12
|Depolama alanı
|64 GB, 256 GB, 512 GB
|64 GB, 256 GB, 512 GB
|MicroSD kart desteği
|Yok
|Yok
|Ödeme servisleri
|Apple Pay
|Apple Pay
|İşlemci
|A12 Bionic
|A12 Bionic
|RAM
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Kamera
|Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön
|Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|Lightning
|Lightning
|Parmak izi okuyucu
|Yok (Face ID)
|Yok (Face ID)
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Renkler
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın
|Fiyat
|1000 dolar
|1100 dolar
|Nereden alınabilir?
|Apple
|Apple
iPhone XS mi iPhone XS Max mi Almalı? İşte Sonuç
Tablodan da görebileceğiniz gibi iPhone XS ile XS Max arasında performans ve donanım anlamında hiçbir fark bulunmuyor. Her zaman olduğu gibi XS Max sadece daha büyük boyutlu bir iPhone. Ayrıca piksel yoğunluğun korumak adına Apple cihazın çözünürlüğünü ekranıyla orantılı olarak yükseltmiş.
Ancak telefonlar normal bir monitörden çok daha küçük olduğundan bu çözünürlük farkını hissetmeniz olanaksız. Bu noktada şu sonuç ortaya çıkıyor: Eğer daha taşınabilir, daha hafif ve kompakt bir cihaz sahibi olmak istiyorsanız iPhone XS; dev ekranlı ancak çok daha ağır bir iPhone kullanmayı göz önüne alıyorsanız o halde iPhone XS Max’i seçebilirsiniz.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum