Apple uzun yıllar sürdürdüğü akıllı telefon yenileme stratejisinden son zamanlarda sapmaya başladı. Yeni iPhone duyuruları son iPhone 6 duyurusundan bu yana eskisi kadar merak uyandırmıyor. Yeni iPhone’larda durum benzer. Cihazlar iPhone X ile hemen hemen aynı. Hatta iPhone XS ve XS Max, iPhone XR’den o kadar da iyi değil.

iPhone XS ve XS Max, iPhone XR’den O Kadar da İyi Değil





Apple bu yılki etkinliğinde üç yeni iPhone’u tanıttı. Bunlardan biri yani XR daha bütçe dostu bir cihaz. Şirket sunum sırasında cihazları büyük ekrana yansıtırken daha pahalı iPhone XS ve XS Max’de farklı arka plan görseli kullanarak çentiği gizlemeye çalışırken XR’yi çentiği açıkça gösterecek mavi bir duvar kağıdı ile sergiledi.

Siyah çentik siyah arka plan görseliyle birleşince XS serisi sanki uçtan uca ekranı olan daha zarif bir model gibi gösterildi. Bu sayede izleyicilerin gözünde iPhone XS ve XS Max, iPhone XR’den daha “üstün” algısı uyandırıldı. Ancak Apple’ın bu duvar kağıdı numarasının etkisi yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Zira yapılan karşılaştırmalarda anlaşılıyor ki büyük fiyat farkı düşünüldüğünde iPhone XS ve XS Max, iPhone XR’den o kadar da iyi değil.

Aynı Performans, Aynı Kamera, Daha Ucuz Fiyat

Her üç iPhone da aynı yonga setini A12 Bionic’i kullanıyor ki bu aslında en önemlisi. Aynı zamanda Face ID ve Animoji destekli aynı özçekim kamerasına ve ince çerçeveli aynı tasarıma sahipler. iPhone XR’de çift ön kamera yok ancak kamera yazılımındaki numaralar sayesinde yine Portre modunda çekim yapabiliyor ve aynı bulanıklık efektini verebiliyor.

Hatta iPhone XR’deki ekran, aslında Apple’ın Sıvı LCD adını verdiği endüstrinin en iyi LCD ekranından oluşuyor. Apple özel bir arka aydınlatma kullanarak LCD’yi çerçevesiz ekranlarla uyumlu hale getirdi. Kısacası, günlük kullanımda iPhone XS ve XS Max’in OLED ekranıyla XR’nin LCD ekranı arasında herhangi bir fark görmeniz neredeyse imkansız. XS ekranları HDR desteği ile gelse de aradaki fiyat farkına değecek bir özellik olmadığı söylenebilir.

iPhone XR Daha Fazla Renk Seçeneğine Sahip

Yukarıdaki “farklar” yetmezmiş gibi Apple, XS ve XS Max için daha fazla ücret ödeyen müşterilerine daha az renk seçeneği sunuyor. iPhone XR alarak bütçeden %30 tasarruf etmiyor aynı zamanda aralarından seçim yapabileceğiniz çok daha fazla renge sahip oluyorsunuz. Çok daha pahalı modellerle aynı performansı alıyor ve eğer sizin için önemliyse, kamera tarafında belirgin bir özelliği kaybetmiyorsunuz.

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