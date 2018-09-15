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Apple’ın şık tasarımlı akıllı saati Apple Watch’ta, telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuza gelen bildirimlerin saat ekranında gösterilmesini istemiyorsanız bildirimleri Apple Watch’ta gizleyebilirsiniz. Saat ekranına gelen bildirimleri gizlerseniz sadece gelen bildirimin hangi uygulamadan geldiğini görebilir, bildirimin içeriğini göremezsiniz. Apple Watch’ta bildirimleri gizlemek için yazımızı okumaya devam edin…

Apple Watch’ta Bildirimleri Gizleme

Apple Watch ekranında bildirim pencerelerini gizleyebilirsiniz. Akıllı saatinizin ekranına gelen bildirimlerin içeriklerini gizlemek için Apple Watch’u açın ve Uygulamayı İzle > Bildirimler‘e gidin. Açılan ekranda bulunan Bildirim Gizliliği butonuna dokunun.

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Yukarıdaki adımları uygulayarak telefonunuza gelen bildirimlerin Apple Watch’ta sadece uygulama bildirimi olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bildirim Gizliliği’ni etkinleştirince Apple Watch ekranına sadece bildirimin hangi uygulamadan geldiği gösterilecektir. Bildirim tamamını görüntülemek için bildirimin üzerine dokunmanız gerekir.

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Apple Watch ile telefonunuzu eşleştirdiğinizde akıllı saatiniz telefonunuz ile uyumlu olarak çalışır. Apple Watch’ta telefonunuza gelen mesajları otomatik cevaplarla hızlıca yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca mesajları sesli olarak da karşı tarafa iletebilirsiniz. Akıllı saatinizin tüm ekran düzenini de akıllı telefonunuz üzerinden sağlayabilirsiniz. Saatin ana ekran düzeni, saatte kullanılacak uygulamalar ve bu tür diğer ayarlamaları iPhone’da Apple Watch uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Apple Watch hakkında diğer tüm ipuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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