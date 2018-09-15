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Asus ZenFone 5Z Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Bilindiği gibi Google, Android Pie işletim sistemini Ağustos ayında resmi olarak duyurmuş ve güncellemeyi Pixel serisi akıllı telefonları için dağıtıma sunmuştu.

O tarihten bu yana diğer firmaların cihazlarına sahip olan kullanıcılar akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesini ne zaman alacağı sorusuna yanıt arıyor. Bazı firmalar güncelleme ile ilgili programını açıklamış olsa da aralarında Asus’un da bulunduğu bazı firmalar bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

Asus ZenFone 5Z Android 9.0 Pie Güncellemesi Yolda

Tayvan merkezli firmanın üst düzey akıllı telefon modellerinden ZenFone 5Z popüler benchmark araçlarından Geekbench’te, Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekilde belirdi. Bu da geliştirici ekibin ZenFone 5Z Android 9.0 Pie güncellemesi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

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Tabii bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil, o nedenle güncellemenin akıllı telefon için ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi bulunmadığını ifade edelim.

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153 x 75.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığındaki ZenFone 5Z’nin 6.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM desteği olan akıllı telefona Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 845 yongaseti güç veriyor.

Cihazda 4 / 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 12 MP + 8 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut. ZenFone 5Z kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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