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HTC Desire 530 root rehberi ile karşınızdayız. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC’nin uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden Desire 530’da ön yüklü uygulamaları (bloatware) kaldırmak, root erişimine ihtiyaç duyan bazı özel uygulamalardan yararlanmak, font değiştirmek, arayüzde ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve benzeri işlemler için cihazda root erişimini sağlamanız gerekecektir.

Ele alacağımız işlemlerin brick, bootloop gibi riskler içerdiğini; akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını ve işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinizde olduğunu ifade edelim.

HTC Desire 530 Root Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki seçeneğini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın .

. SRSRoot

Root Erişimini Sağlamak

Öncelikle akıllı telefonunuzda yukarıda anlatılan aşamaları izleyip USB Debugging seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

SRSRoot aracını üstteki bağlantıdan indirin ve arşiv dosyasını genişletin. Aracın kurulum dosyasına çift tıklayın. Yazılımın yükleneceği dizini belirleyin. Next seçeneğine tıklayarak ilerleyin ve Install butonunu kullanarak yazılımın Windows işletim sistemli bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayın.

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SRSRoot For Android aracını Windows’ta yönetici olarak çalıştırın. (Kısayol ya da kurulum dizinindeki EXE dosyasına sağ tıklayıp Run as administrator seçeneğine tıklamalısınız.) Akıllı telefonu USB kablosuyla PC’nize bağlayın.

Yazılım arayüzündeki Root Device (All Methods) veya Root Device (SmartRoot) seçeneğine tıklayın. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

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