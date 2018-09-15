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WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp hesabına erişmeden önce onay vermelerini sağlamak için iki adımlı bir doğrulama sürecine sahip. WhatsApp, orijinal olarak iletişim amacıyla oluşturulan bir uygulama. Bu iletişim metin veya medya (ses, resim, video) yoluyla olabiliyor. Son zamanlarda bazı hileli faaliyetler WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla sürdürülüyor. Bu nedenle iki adımlı doğrulama ile WhatsApp’ı daha güvenli yapmak isteyebilirsiniz.

İki Adımlı Doğrulama ile WhatsApp’ı Daha Güvenli Yapmak

WhatsApp, 180’den fazla ülkede 1 milyar kullanıcıya sahip. Bu nedenle güvenliğe önem veriyor ve mesajlarını uçtan uca şifreleyerek saklıyor. Uçtan uca şifreli olduğunda, iletileriniz ve çağrılarınız güven altına alınır. Böylece yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişiler onları okuyabilir veya dinleyebilir. WhatsApp bile bunları göremez. İki adımlı doğrulama, WhatsApp’a giriş yaparken bir şifre girmenizi sağlar.

WhatsApp: İki Adımlı Doğrulama Nasıl Açılır?

WhatsApp’ınıza giriş yapın.

Ekranınızın sağ üstündeki üç yatay noktaya dokunun.

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Ayarlar’ı seçin.

“Hesap” seçeneğine dokunun.

‘ İki adımlı doğrulama ’ üzerine dokunun.

’ üzerine dokunun. ‘Etkinleştir’e dokunun.

Seçtiğiniz PIN’i girin ve onaylayın.

Unuttuğunuzda PIN’i sıfırlamak için kullanılacak geçerli bir e-posta adresi ekleyin.

Bunun ardından girdiğiniz e-posta adresini onaylamanız gerekecek ve sonrasında ‘Bitti’ butonuna basarak işlemi tamamlayabileceksiniz. Bu özellik oldukça kullanışlı ve WhatsApp’ınıza iyi çalışan bir güvenlik katmanı eklemenizi sağlıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: WhatsApp’da iki adımlı doğrulama özelliğini kapatmak mümkün mü?

C: Evet, yukarıdaki adımları izleyerek aynı ekrana gelebilir ve bu kez ‘devre dışı bırak’ düğmesine dokunabilirsiniz.

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