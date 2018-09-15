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Apple’ın iPhone’lar için en son mobil işletim sistemi, 17 Eylül Pazartesi günü herkese sunulacak. Ancak bu kadar bekleyemezseniz iOS 12’nin “Gold Master” sürümünü şu anda yükleyebilirsiniz. iOS 12’nin bu sürümü, Apple’ın “Gather Round” etkinliği ile aynı gün yani 12 Eylül’de geliştiricilere ve açık beta testine katılanlara dağıtıldı. Peki iOS 12 Gold Master nasıl indirilir?

iOS 12 Gold Master Nasıl İndirilir?

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Gold Master veya GM, iOS cihazları için sunulan son beta sürümüdür. Açık beta testine katılan herkes iOS 12 Gold Master güncellemesine sahip olabiliyor. Apple’ın burada yapmak istediği şey işletim sistemi sistemi yayımlanmadan önce ortada olan son hataları da düzeltmek.

Yöntem 1 – Geliştirici Beta Programı’na Katılın

Bir geliştiriciyseniz, iOS 12 GM’yi almanın en kolay yolu Apple Geliştirici hesabınızı kullanmaktır. Şayet gerçek bir geliştiriciyseniz en son geliştirici beta sürümünü nasıl alacağınızı zaten biliyor olmalısınız. Tek yapmanız gereken hesabınızdan güncellemeleri kontrol etmek olacak.

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Yöntem 2 – IPSW Dosyasını Kurma

iOS 12 GM’nin IPSW dosyasını indirip iTunes’u kullanarak iPhone’unuza yükleyebilirsiniz. Aşağıda, iPhone modelinizle uygun IPSW dosyasını indirin ve Apple’ın iTunes yazılımı aracılığıyla iOS 12 Gold Master’ı cihazınıza yükleyin.

iOS 12 Gold Master indir

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