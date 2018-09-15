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Apple iOS 12’yi resmen duyurdu. Yeni iPhone XR, XS ve XS Max varsayılan olarak iOS 12 ile gelirken, mevcut iPhone modelinizi iOS 11’den güncellemeden önce düşünmek isteyebilirsiniz. İşte iOS 12’ye hemen güncellememek için 9 neden.

iOS 12’ye Hemen Güncellememek İçin 9 Neden

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iOS 12 beta programı boyunca 50’den fazla ciddi hata ile karşılaşıldı ve Apple bu sorunların çoğunu çözdü. Ancak son beta tamamlanmadan önce hala 20’den fazla sorun vardı. Bildiğiniz gibi her yeni iOS güncellemesi daha eski model iPhone’larda yavaşlamaya neden oluyor. iOS 12’ye güncellemek bazı yeni özelliklerin kilidini açsa da bunlar ilginizi çekmiyor olabilir. O nedenle iOS 12’ye hemen güncellememek için 9 neden sunduk.

1 – Kestirmeler Uygulaması Hala Devre Dışı

iOS 12’nin beta dönemi boyunca, yeni Kestirmeler uygulaması, geliştiricilerin onaylanmış bir kısmı hariç diğer herkes için kapalı durumdaydı. Özellik, 17 Eylül’de iOS 12’nin çıkışıyla kullanıma sunulabilir ancak bu hala net değil. Apple, Kestirmeler’i App Store’dan indirilen bir uygulama olarak da yayımlayabilir. Böylece iOS 12’ye güncellemeye gerek kalmaz.

2 – iPhone’unuz Kilitliyse Siri Kestirmeler Çalışmıyor

Kestirmeler uygulaması henüz yayınlanmamış olsa da, Siri Kestirmeler hala var. iOS 12’deki etkinliğinize veya Ayarlar uygulamasında ayarlanmış seçeneklere dayalı olarak Siri’nin sizin için yaptığı önerileri kestirmeler haline getirebiliyorsunuz. Bununla birlikte, bu özelliğin de sorunları var. iPhone’unuz kilitliyken Siri Kestirme komutları çalışmıyor.

3 – Grup FaceTime Henüz Yok

Apple, diğer 31 kullanıcı ile videolu ve sesli görüşme yapabileceğimiz, 32 grup üyesinin aynı anda ekranda göründüğü FaceTime özelliğinin çıkışa kadar hazır olacağının sözünü vermişti. Ancak bu özelliği erteledi ve sonbaharda yayımlanacağı söyledi. Bu nedenle bir süre daha beklemeniz gerekebilir.

4 – Trafik Verileri Haritalar’da Eksik Olabilir

Haritalar’daki en kullanışlı özelliklerden biri de tabii ki trafik verileridir. Rotanızdaki trafik koşullarını görmek için oldukça kullanışlıdır. Bununla birlikte iOS 12 ilk çıktığında yenilenen Haritalar uygulaması trafik verilerini bir süre göstermeyebilir. Bu sizin için önemliyse göz önüne almalısınız.

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5 – Kamera Efektleri Cihazınızda Çalışmayabilir

iPhone 5S için iOS 12 güncellemesinin beklenmedik bir gelişme olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, iOS 12’nin Mesajlar uygulamasındaki kamera efektleri henüz iPhone 5S ve bazı diğer eski iPad’lerde çalışmıyor.

6 – FaceTime’daki Efektler İçin de Aynı Şey Geçerli

Daha da kötüsü, FaceTime Kamera Efektleri sadece şu anda iPhone 7 ve sonrası için çalışıyor. Daha eski iPhone’u olanlar beklemeyi seçebilir.

7 – Hücresel Ağa Geçerken Wi-Fi Çağrılarının Düşmesi

Daha önceki birçok iOS güncellemesinde yaşanmış bir sorun. Özellikle belirli operatörlerle kilitli olan iPhone’larda yaşanıyor. Hücresel ağ açılırken Wi-Fi üzerinden yapılan mevcut görüşme aniden kesiliyor.

8 – Downtime Özelliği Hatalı Davranabilir

Bu yalnızca iOS 12 beta kullanıcılarını kapsıyor. Downtime özelliğini iOS 12 beta 9’dan önce ayarladıysanız ve diğer tüm cihazlarınız iOS 12’yi çalıştırmıyorsa başlangıç ve bitiş zamanlarınız beklenmedik şekilde değişebilir. Bunun için önce özelliği sıfırlamanız gerecek.

9 – Çocuklarınız Ekran Zamanı Özelliğini Değiştirebiliyor

Ebeveynseniz, Ekran Zamanı’nın ne kadar yararlı olduğunu bilirsiniz. Çocuklarınızın iPhone kullanımını aktif olarak izleyebilir ve belirli uygulamaları kullanabilecekleri ve kullanamayacakları zamanları belirleyebilirsiniz. Ancak çocuklar istediğinde şu anda Screen Time şifresini değiştirebiliyorlar ve bunun nedenleri hala tespit edilmiş değil. Dolayısıyla özellik bir süredir istendiği gibi çalışmıyor.

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